Билл Гейтс объяснил, почему считает ИИ опасным, и призывает оставить часть профессий для людей

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс предупредил о серьезных рисках стремительного развития искусственного интеллекта. По его мнению, без четкого плана человечество может столкнуться с масштабной безработицей, новыми угрозами кибербезопасности и негативным влиянием ИИ на детей.

Видео дня

В то же время предприниматель считает, что технология может принести значительную пользу, если её развитие будет должным образом контролироваться. Об этом Гейтс написал в новом меморандуме объемом почти 6000 слов, в котором призвал мировых лидеров более серьезно отнестись к вызовам, связанным с развитием искусственного интеллекта, сообщает pcmag.

Гейтс заявил, что у мира нет плана перехода к эре ИИ

По словам Гейтса, человечество пока недостаточно готовится к масштабным изменениям, которые может вызвать искусственный интеллект.

"К сожалению, сейчас мы к этому не готовимся. Я не вижу доказательств того, что лидеры, эксперты и сообщества адекватно противостоят этим вызовам. Нет плана облегчения перехода в эпоху искусственного интеллекта", – написал он.

В видео, посвящённом этой теме, Гейтс также отметил, что "даже плана как такового нет".

"У мира есть шанс действовать сейчас, прежде чем резко вырастет безработица. Сообщества страдают, а доверие общественности подорвано", – подчеркнул предприниматель.

В то же время Гейтс не считает искусственный интеллект исключительно негативным явлением. Он отметил, что технология способна улучшить образование и медицину, а также помогать людям в выполнении повседневных задач.

Однако даже при благоприятном сценарии переход к эре ИИ, по его словам, будет чрезвычайно масштабным.

"Даже при самых благоприятных обстоятельствах переход к этой новой эре ИИ станет одним из самых бурных периодов в истории человечества", – заявил Гейтс.

ИИ может привести к массовой безработице

Одной из главных угроз Гейтс назвал сокращение рабочих мест. Он считает, что программные агенты и роботы могут постепенно заменять людей не только в офисах, но и во многих других сферах.

Особое беспокойство у него вызывает положение молодежи, которая только выходит на рынок труда.

"Роботы и ИИ в сочетании могут создать порочный круг. После того как одна компания внедрит их и использует сэкономленные средства для снижения цен, её конкуренты почувствуют огромное давление, чтобы поступить так же", – пояснил Гейтс.

Он добавил: "Я особенно обеспокоен молодыми людьми, которые выйдут на рынок труда, где будет меньше вакансий начального уровня".

По мнению предпринимателя, стремительное внедрение ИИ может заставить компании массово автоматизировать процессы, чтобы сократить расходы и оставаться конкурентоспособными.

Искусственный интеллект создает новые риски для кибербезопасности

Еще одной проблемой Гейтс назвал использование ИИ злоумышленниками. По его словам, хакеры уже могут применять эту технологию для поиска уязвимостей в программном обеспечении и атак на компьютерные сети.

"Самые умные эксперты по кибербезопасности, которых я знаю, опасаются того, что произойдет в ближайшие несколько лет, потому что злоумышленники получают новые мощные возможности быстрее, чем защитники успевают устранить все слабые места", – отметил он.

Гейтс предупредил о влиянии ИИ на детей

Отдельно предприниматель обратил внимание на возможное влияние виртуальных компаньонов на психологическое и эмоциональное развитие детей.

По его мнению, дети могут постепенно отдавать предпочтение общению с виртуальными персонажами вместо реальных друзей.

"Мы только начинаем понимать опасность, которую интернет, особенно социальные сети, может представлять для развития молодежи. Мы наблюдаем компульсивное использование, нарушения сна, кибербуллинг и воздействие вредного контента. ИИ может усилить многие из этих рисков", – написал Гейтс.

Какие три способа контроля ИИ предлагает Гейтс

Гейтс признает, что полностью остановить глобальное развитие искусственного интеллекта вряд ли возможно.

"Если бы у кого-то был убедительный план по замедлению глобального развития ИИ, я бы, вероятно, его поддержал. Однако я не думаю, что это произойдет. Геополитические и экономические стимулы слишком сильно подталкивают к тому, чтобы двигаться полным ходом", – заявил он.

В то же время предприниматель предложил несколько способов смягчить последствия перехода к новой эре.

Во-первых, Гейтс призвал создать на государственном и международном уровнях специальные учреждения, которые будут контролировать и координировать переход к экономике, основанной на ИИ.

Во-вторых, он предложил оставить часть профессий исключительно за людьми. Такие рабочие места Гейтс называет своеобразным "человеческим резервом".

В-третьих, он считает целесообразным ввести налоги на роботов и использование ИИ. По его мнению, это могло бы несколько замедлить сокращение человеческого труда, а полученные средства направить на переквалификацию работников и социальную защиту.

"Налог немного замедлит отток рабочей силы и позволит собрать средства на переподготовку и укрепление системы социальной защиты. Он должен быть целенаправленным, чтобы не препятствовать чисто полезным применениям ИИ, таким как удешевление медицины и образования", – пояснил Гейтс.

Цукерберг не согласен с пессимистическим прогнозом

За несколько недель до заявлений Гейтса свою оценку будущего искусственного интеллекта обнародовал генеральный директор Meta Марк Цукерберг. Он, напротив, раскритиковал чрезмерно пессимистичные прогнозы относительно влияния ИИ на человечество.

"Удивительно, что дискурс многих разработчиков ИИ настолько пропитан пессимизмом. Я не понимаю, почему тот, кто верит, что ИИ уничтожит большинство рабочих мест и значительную часть значимости человечества, спешит строить такое будущее", – заявил Цукерберг.

Он подчеркнул, что человечество уже пережило немало технологических трансформаций и каждый раз находило способ адаптироваться к изменениям.

"Каждый раз возникают опасения, что люди останутся позади. Но каждый раз человечество добивалось того, чтобы больше людей могли наслаждаться процветанием, здоровьем и свободой. Мы считаем, что это будет справедливо и для ИИ, и благосостояние будущего станет доступным каждому", – добавил глава Meta.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как украинская учительница поправила ИИ, который не смог ответить, как правильно писать слово "премиумкачество".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

00