Bayraktar провел испытания четвертого прототипа дрона-истребителя Kizilelma с украинским двигателем. Видео

Турецкая компания Baykar провела очередное успешное испытание своего перспективного беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma. В небо поднялся уже четвертый прототип дрона - PT4, оснащенный украинским турбореактивным двигателем АИ-322Ф, разработанным ГП "Ивченко-Прогресс".

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Испытания состоялись на базе летно-тренировочного центра AKINCI в Турции. Об этом пишет профильное издание DEFENSE EXPRESS.

О тестировании сообщил технический директор и совладелец Baykar Сельчук Байрактар. По его словам, программа развивается успешно, и компания продолжает совершенствовать аппарат.

Kızılelma – это ударный реактивный дрон нового поколения, который создается в рамках проекта MIUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi). Первые прототипы дрона оснащались турбореактивными двигателями АИ-25ТЛТ производства "Мотор Сич", но в дальнейшем Baykar перешла к установке более мощных двигателей АИ-322Ф, которые позволяют развивать большую скорость и повышают боевую эффективность аппарата.

Кроме того, известно, что Турция также вероятно рассматривает альтернативные варианты.

Проект по созданию стартовал еще в 2010-х годах, в частности концепция этого дрона вырисовывалась ориентировочно в 2013 году. Через восемь лет, в 2021 году, была впервые обнародована подробная информация о тактико-технических характеристиках этого дрона. И хотя первый полет был запланирован на 2023 год, но в итоге он состоялся раньше определенного графика – в 2022, тогда как в 2023 Bayraktar Kızılelma совершил полет с многофункциональным истребителем F-16C.

Bayraktar Kızılelma имеет заявленную максимальную скорость до 900 км/ч, крейсерскую - 740 км/ч, может действовать в радиусе 930 км и подниматься на высоту до 12 000 метров. В воздухе без дозаправки дрон способен находиться до 5 часов, а его полезная нагрузка составляет до 1500 кг.

Первый полет ударный беспилотник Kızılelma компании Baykar совершил 14 декабря 2022 года. Он взлетел в учебно-испытательном центре Akıncı в городе Текирдаг в 14:59. БПЛА успешно выполнил полет, который длился 18 минут, и приземлился в 15:17.

Проект Bayraktar Kızılelma был начат еще в 2021 году. Беспилотник с бортовым номером TC-ÖZB сошел с производственной линии 14 ноября 2022 года, после чего он был передан в Центр летной подготовки и испытаний Akıncı.

Напомним, в 2024 году Украина заключила договор о сотрудничестве с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов Baykar. На данный момент детали сделки не разглашаются.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в начале 2024 года в Baykar подтвердили, что строят завод под Киевом, который будет производить беспилотники модели TB2 или TB3. Завершить строительство планируют через 12 месяцев.

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