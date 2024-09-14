Американский лидер Джо Байден обратился в Конгресс США. Он попросил продлить срок президентских полномочий на помощь Украине в размере 5,8 млрд долларов.

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Об этом сообщает The Hill. Журналисты ссылаются на письмо спикера Пентагона Пета Райдера. Также там отмечается, что срок использования этих средств для Киева истекает 30 сентября, в конце финансового года.

"В пределах президентских полномочий для военной помощи Украине у нас осталось 5,9 миллиарда долларов. Все эти средства, кроме 100 миллионов долларов, истекают в конце финансового года", – отметил Райдер.

В частности, Вашингтон продолжит предоставлять пакеты помощи в ближайшее время и работает с Конгрессом США, чтобы добиться продления президентских полномочий после 30 сентября.

Администрация Джо Байдена также использовала полномочия, чтобы быстро поставлять оружие в Украину прямо из запасов Министерства обороны. Средства, выделенные Конгрессом, вытекают из оценок военного оборудования, переданного Украине, и того, сколько нужно для пополнения собственных запасов США.

"Такая процедура позволяет Пентагону вывезти подержанную военную технику и пополнить запасы новым оборудованием", – говорится в сообщении журналистов.

Недавно стало известно также о том, что если Конгресс не примет решение о расширении полномочий Пентагона посылать оружие из своих запасов в Киев, то под угрозой окажутся почти 6 млрд военной помощи для Украины.

Ранее в этом месяце госсекретарь Энтони Блинкен объявил о предоставлении Украине военной помощи в размере 250 миллионов долларов за счет использования полномочий — предоставление ракет противовоздушной обороны и поддержки, боеприпасов для ракетных систем и артиллерии, противотанкового оружия, боевых машин пехоты Bradley и других бронетехник.

Глава Пентагона Ллойд Остин по итогам последнего "Рамштайна" заявил, что российские кафиры передислоцировали авиацию, применяемую для ударов авиационными бомбами по Украине, за пределы радиуса поражения ракетами ATACMS. Именно поэтому вместо того, чтобы предоставить Украине разрешение избивать вглубь страны-агрессора, США сосредоточены на помощи Украине быть более эффективной.

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