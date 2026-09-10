"Алармистская манипуляция": в Румынии опровергли информацию об участии страны в боевых действиях в Украине

В последние дни в интернете распространялась информация о том, что Румыния якобы намерена отправить военных в Украину для участия в войне. Эти сообщения не соответствуют действительности – на самом деле Бухарест участвует в Оперативном командовании Многонациональных сил для Украины, действующих во Франции и Великобритании.

Видео дня

Об этом 9 сентября сообщили в Администрации президента Румынии. Там подчеркнули: эти сообщения являются "алармистской манипуляцией", которая намеренно искажает административное решение с целью подпитки безосновательной теории о втягивании Румынии в конфликт.

Что происходит на самом деле

Президент Румынии Никушор Дан обратился к парламенту с просьбой одобрить участие Румынии численностью до 20 военнослужащих в Оперативном командовании Многонациональных сил для Украины и в подчиненных ему структурах командования и управления.

"Румыния НЕ отправляет боевые подразделения в Украину, а также военнослужащих на фронт", – отметили в Администрации.

Там подчеркнули, что структура командования носит ротационный характер и осуществляет свою деятельность во Франции и Великобритании, за тысячи километров от линии фронта.

Крайне ограниченное количество румынских военнослужащих участвует в координационной, а не боевой деятельности. Штабной персонал из Румынии задействован исключительно в деятельности по планированию, командованию и управлению.

В Администрации президента отметили, что военная агрессия России против Украины затрагивает все государства Черноморского региона, в частности Румынию, которая имеет общую границу с нашим государством. В связи с этим Бухарест находится в геополитической зоне постоянной нестабильности из-за военных действий России.

Приоритетом номер один для Румынии является защита её граждан, именно поэтому она участвует во всех международных форматах, способствующих достижению этой главной цели в сфере безопасности.

"Одним из таких форматов является "коалиция желающих", созданная с целью обеспечения системы политических и юридических гарантий для Украины после заключения соглашения о прекращении огня, что будет означать гарантии мира и стабильности для всего нашего региона. Для реализации решений на политическом уровне в 2025 году было активировано Оперативное командование Многонациональных сил для Украины", – говорится в заявлении.

Что такое Многонациональные силы для Украины

Многонациональные силы для Украины (MNF-U, Multinational Force – Ukraine) – это не действующий военный контингент и тем более не структура, управляющая украинской армией. Речь идет о концепции, которую с лета 2025 года обсуждают Франция и Великобритания в рамках "коалиции желающих", пишет StopFake.

Союзники объявили о создании Оперативного штаба под руководством Великобритании и Франции, который будет отвечать за планирование будущей миссии. Среди возможных функций Многонациональных сил – координация действий союзных контингентов, которые в будущем могут войти в эту структуру. Их работа будет направлена на предотвращение возможных новых атак России и поддержание стабильности в условиях прекращения боевых действий.

"Было проведено скоординированное военное планирование с целью подготовки мер по обеспечению безопасности в воздушном пространстве, на море и на суше, а также восстановления Вооруженных Сил Украины. Мы подтвердили, что эти меры должны быть строго реализованы по просьбе Украины после того, как произойдет надежное прекращение военных действий", – сообщили в Офисе президента Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце объяснил, почему не верит в подготовку Россией нападения на страны НАТО. Он считает, что война РФ против Украины вступает в новую фазу, ведь российские войска перестали продвигаться на фронте. Истощение, на которое Москва делала ставку, на данный момент не дает ожидаемого результата.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!