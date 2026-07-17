Администрация Трампа сократит срок пребывания китайских журналистов в США: в чём причина

В Белом доме заявили о сокращении срока действия виз для иностранных журналистов, в частности из Китая. Теперь он будет сокращен до 240 дней, а у китайских журналистов будет всего 90 дней.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство внутренней безопасности. Там пояснили, что 90-дневный лимит восстановит ограничения, которые Трамп ввёл в конце своего первого срока, а его предшественник, Джо Байден, отменил вовсе.

В чём причина

В ведомстве заявили, что это изменение позволит чиновникам тщательнее контролировать владельцев виз и обеспечивать соответствие их деятельности целям въезда в страну. Визу, как говорят, можно будет продлить.

Пресс-секретарь МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Пекин "решительно отвергает дискриминационные действия США, направленные против определенных стран", и призвал Вашингтон немедленно прекратить изменения в отношении журналистских виз.

"Китай оставляет за собой право принять ответные меры", – добавил он на регулярном брифинге для прессы в Пекине в пятницу.

Не только журналисты

США также ввели ограничения сроком на 4 года для обладателей студенческих виз, отменив распоряжение, которое позволяло иностранным студентам и участникам программ обмена оставаться в США до окончания обучения. Однако когда именно эти изменения вступят в силу, не сообщается.

По данным издания, этот шаг США происходит в период так называемого"торгового перемирия" между Вашингтоном и Пекином. В сентябре ожидается встреча между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином с целью достижения дальнейшего прогресса в сфере торговли и инвестиций.

Чиновники США давно заявляют, что они допускают в страну гораздо больше китайских журналистов, чем Пекин. Во время своего первого срока Дональд Трамп приказал китайским государственным вещательным компаниям сократить численность своего персонала, базирующегося в США. Это произошло в ответ на ограничения Пекина в отношении американских журналистов.

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