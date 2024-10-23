Жуткое 'облако НЛО' снова заметили над горой в Новой Зеландии: что известно о загадочном явлении

Жуткое "облако НЛО ", которое периодически фиксируют над горой в Новой Зеландии, снова появилось в том же месте. Уникальность этого облака в том, что оно неподвижно висит в небе, прежде чем в конце концов исчезнуть.

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Впервые такую особенность над горой на Южном острове Новой Зеландии увидели в 1890-х годах. По словам ученых, появление этого облака связано со спецификой местности, пишет The Sun.

Это неподвижное облако некоторые называют НЛО, однако местные жители его совсем не боятся, а наоборот называют "домашнее животное Taieri". Ведь хорошо знают, что их пушистый товарищ часто появляется между городами Миддлмарч и Хайд, в регионе Отаго на Южном острове.

Недавно отличный вид неподвижного облака с высоты птичьего полета был сделан спутником NASA. А до этого ее фиксировал в 2020 году первый офицер авиакомпании Air New Zealand Джефф Беккет, находившийся в кабине самолета, летевшего в Данидин на Южном острове.

"Я летаю уже 20 лет и никогда не видел ничего подобного. Облако просто росло и росло, и росло. Это было масштабно. Увиденное заставляет меня думать об огромном инопланетном материнском корабле", – поделился тогда впечатлениями Беккет.

Однако облако не имеет инопланетного происхождения. По данным Американской метеорологической службы (ASLC), "домашний любимец Taieri" – это удлиненное высококучевое стоячее линзообразное облако.

Эти облака, которые часто называют "стосами блинов", образуются, когда воздушные волны проходят через топографический барьер, например горный хребет, заставляя водяной пар конденсироваться в вертикальные слои. Затем облако удерживается на месте и формируется дальше перпендикулярными ветрами, дующими с севера, объяснили в обсерватории Земли NASA.

Ранее OBOZ.UA писал, что в небе над Украиной заметили интересное природное явление – линзообразные облака, похожие на НЛО.

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