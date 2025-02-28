Жирафа с редким заболеванием сняли на фото в Южной Африке: все тело животного покрыто наростами

В национальном парке Крюгера в Южной Африке фотограф дикой природы Мариус Нортье заметил жирафа, тело которого обильно покрыто наростами. Ученые предполагают, что эти образования на коже могут быть вызваны вирусом папилломы крупного рогатого скота (BPV).

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Эксперты отмечают, что поражение жирафов этим вирусом является редчайшим явлением. Поэтому трудно сказать, поправится ли животное, пишет LiveScience.

Генеральный директор Всемирной ветеринарной организации Worldwide Vets Джемма Кэмплинг подозревает, что этот жираф мог заразиться вирусом папилломы крупного рогатого скота, который распространен среди коров и крайне редко инфицирует жирафов, антилоп и зебр.

По словам специалистов, этот вирус передается по контакту. В этом случае ветеринары предполагают, что "птицы, садясь на жирафов и выклевывая их природных паразитов, распространяют болезнь от одного животного к другому", отметили специалисты Worldwide Vets на странице организации в сети Facebook.

Клещи также могут распространять вирус из крови инфицированной особи новому хозяину, например жирафу.

"Поражение жирафов этим вирусом является новым и редким явлением, и у нас есть лишь несколько случаев, по которым можно учиться. Поэтому трудно сказать, вылечится ли жираф и поправится", – сказала Джемма Кэмплинг.

Обидно, что лечения этого заболевания для жирафов не существует, но иногда поражения могут спонтанно регрессировать, что приводит к выздоровлению. В тяжелых случаях это может мешать передвижению и питанию или привести к вторичным инфекциям, которые являются летальными.

В 2007 году исследователи уже фиксировали двух жирафов в национальном парке Крюгера, которые имели "большие поражения", подобные тем. Тогда, чтобы предотвратить распространение инфекции, оба жирафа были подвергнуты эвтаназии, а дальнейшие анализы ДНК обнаружили вирус папилломы крупного рогатого скота на их коже, отметила Кемплинг.

В этом случае наросты, похоже, не влияют на способность жирафа питаться. "Это означает, что животное, вероятно, проживет нормальный срок жизни, несмотря на его состояние", – сказала с надеждой специалист.

Пока нет планов убивать жирафа. "Ветеринары знают о болезни и решили не эвтаназировать его сейчас, потому что возбудитель не распространяется быстро", – добавила Джемма Кэмплинг.

Защитники дикой природы будут в дальнейшем внимательно следить за больным жирафом.

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