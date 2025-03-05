Загадочная 'агентка' в камуфляже на границе Украины восхитила сеть. 10 интересных фактов о совах, которые вас поразят

На северной границе Украины появилась новая загадочная "агентка". Речь идет о сове, которая посетила наших пограничников.

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На странице Государственной пограничной службы Украины в сети Facebook служащие отметили, что из этой пернатой вышла бы хорошая разведчица, ведь у нее есть природный камуфляж. Но это лишь одна из не менее 10 интересных прелестей совы.

"Бесшумная, загадочная и мудрая, сова посетила пограничников, "доложила" обстановку и отправилась дальше охранять свои владения", – подписали опубликованные фотографии с пернатой гостей представители ГПСУ.

"У нее еще и окрас такой, что с формой сливается", – отметила одна из комментаторок.

"Мастер маскировки", – добавила другая.

"Это устройство ночного видения из тайных биолабораторий", – пошутил комментатор.

"Гусы уже обучены, сейчас очередь до сов дошла. Молодцы ребята!", – подлила масла в огонь еще одна шутливая комментатор.

В книге "Совина мудрость" автор Мириам Дарлингтон рассказывает самые интересные факты об этих птицах, пишет BBC.

Совы могут поворачивать голову на 270 градусов в каждом направлении благодаря 14 шейным позвонкам. Старейшее известное науке изображение совы, возраст которого оценивают в 36 тысяч лет, находится в пещере Шове на юге Франции. А вообще совы живут на Земле уже более 70-80 миллионов лет. К такому выводу пришли ученые после изучения ископаемых окаменелостей. У сов чрезвычайно острый слух, развившийся потому, что охотятся они преимущественно ночью. Бородатая сова может услышать свою потенциальную жертву-грызуна из-под 60 сантиметрового снежного покрова с почти километрового расстояния. Совы имеют также особый тип зрения, называемый бинокулярным. Это означает, что глаза их смотрят вперед, как у людей, а не в бока, как у многих других птиц. Это помогает им обрабатывать более сложную визуальную информацию. А еще глаза у сов большие и пропускают больше света, что позволяет им видеть в темноте. В западной культуре совы олицетворяют знание и мудрость. Обычно это объясняют влиянием греческой мифологии: богиню мудрости Афину почти всегда изображали в сопровождении сыча. Существует около 200 видов сов, и эти птицы обитают всюду, кроме Антарктики. Интересна белая сова, которая живет в заснеженной арктической тундре. Она имеет белые перья, что делает ее незаметной на снегу. Густое оперение есть у нее даже на пальцах, и поэтому она не мерзнет даже при температуре до -50°C. Самая большая на сегодня сова – евразийский филин рост которого 75 см, вес – до 4,5 кг, а размах крыльев – до 190 см. Зато самой маленькой является перуанская карликовая сова. Ее размер – 15 см, а весит она всего 30 граммов. Совы-самки в среднем на 25% больше, чем самцы. Одна из теорий объясняет такую разницу в размерах тем, что самцы должны быть ловчее, чтобы эффективно охотиться на добычу.

Интересно, что в Украине можно встретить только три вида – сова серая (Strix aluco), сова длиннохвостая (Strix uralensis) и сова бородатая, пишет Википедия.

OBOZ.UA ранее писал, что орнитолог назвал птиц, оказавшихся под угрозой исчезновения в Украине из-за войны.

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