Высочайшая гора мира выросла на 50 метров: что происходит с Эверестом и как это объясняют ученые

Эверест со своими 8849 метрами является самой высокой горой на Земле. Интересно, что самый большой гигант нашей планеты, расположенный в Гималаях на границе Китая и Непала, продолжает расти.

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Ученые наконец-то разгадали аномалию подъема Эвереста, который уже подрос на 50 метров. Причина в слиянии двух соседних речных систем, пишет IflScience.

По словам ученых, Гималаи продолжают свой подъем, берущий начало от их рождения примерно 50 миллионов лет назад, когда Индийский субконтинент столкнулся с Евразией.

Однако гора Эверест, также известная как Джомолунгма по-тибетски или Сагарматха по-непальски, на 238 метров выше соседней горы и этот разрыв продолжает с годами увеличиваться. Ученые полагают, что знают причину, и она связана с монументальным слиянием двух соседних речных систем.

"Гора Эверест – прекрасная гора мифов и легенд, и она все еще растет. Наше исследование показывает, что поскольку соседняя речная система врезается глубже, потеря материала приводит к тому, что гора поднимается дальше вверх", – сказал автор исследования Адам Смит.

По словам ученых, Эверест набрал примерно 15-50 метров в высоту из-за смены в региональной речной системе. Это произошло когда река Коси слилась с рекой Арун примерно 89 000 лет назад, подсчитали исследователи. Это означает, что скорость подъема Джомолунгмы составляет примерно 0,2-0,5 миллиметра в год.

Ученые объяснили, что происходящий геологический процесс называется изостатическим отскоком. Это связано с поднятием массивов суши на земной коре, когда вес поверхности уменьшается. То есть посколько реки со временем изменили русло, это привело к ускоренной эрозии, которая вынесла огромное количество камней и почвы, уменьшив вес региона возле Эвереста.

Исследователи подсчитали, что изостатический отскок составляет около 10% годовой скорости подъема Эвереста.

Этот геологический процесс не уникален для Гималаев. "Классическим примером является Скандинавия, где земля все еще поднимается в ответ на таяние толстых ледяных покровов, покрывавших регион во время последнего ледникового периода", – сказал один из руководителей исследования, ученый Джин-Ген Дай из Китайского университета геонаук в Пекине.

Соавтор исследования Адам Смит, докторант Лондонского университетского колледжа по наукам о Земле добавил, что измерения GPS показывают продолжение подъема Эвереста и остальных Гималаев.

Это поднятие опережает непрерывную поверхностную эрозию, вызванную такими факторами, как ветер, дождь и течение реки. Поскольку эта эрозия продолжается, скорость поднятия Эвереста от изостатического отскока может увеличиться, сказал Смит.

Соседние вершины, включая Лхоцзе, четвертую гору по высоте в мире, и Макалу, пятую по высоте, также получают толчок от того же процесса.

Ранее OBOZ.UA писал, что Эверест кажется карликом по сравнению с самыми высокими горами в Солнечной системе.

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