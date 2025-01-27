'Встречай меня, Антарктика!' Украинские полярники сняли на видео малыша доминиканского мартина, который 'просверлил' дыру в скорлупе яйца

Возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский " продолжается бэби-бум. Кроме появления на свет тюленят и пингвинят, полярники фиксируют оживление в гнездах птиц доминиканских мартинов.

Видео дня

Украинские исследователи увидели, как малышка мартына "просверлила" в скорлупе яйца маленькую дырочку и сквозь нее пытается посмотреть на мир. Уникальным видео на странице "Национальный антарктический научный центр" в сети Facebook поделилась биология 29-й УАЭ Татьяна Баглай, которая сняла эти удивительные кадры во время работы на антарктических островах Трое поросят.

"Встречай меня, Антарктико!" – будто хочет сказать этот птенец, высовывая свой клювик из яйца, отметила в сообщении под видео полярная исследовательница Татьяна Баглай.

На видео хорошо видно, что малыш доминиканского мартина уже выклювал дырочку в скорлупе, чтобы появиться на свет, говорит биология. "Он будет расширять отверстие, яйцо будет трескаться, а кроха будет медленно освобождаться от временного дома. Этот процесс длится не один час", – рассказала Татьяна Баглай.

Украинские исследователи рассказывают, что доминиканские мартины возводят гнезда и высиживают у них малышей в окрестностях станции "Академик Вернадский". По словам биологов, новорожденные мартынята покрыты густым пухом серо-коричневого цвета и имеют такие же точки на голове, как на яйце.

Обычно пара мартинов откладывает 2-3 яйца оливкового цвета размером около 5 см. Высиживание длится до месяца, а птенцы вылупляются поочередно, отмечают украинские исследователи.

"И яйцами, и детьми заботятся оба родителя. Они кормят малышей и после того, как окрепшие птенцы начинают летать, что происходит ориентировочно через 7 недель после рождения", – рассказали полярники "Вернадского". Спустя еще 50-60 дней юные мартины становятся полностью самостоятельными, добавили биологи.

Ранее OBOZ.UA писал, что сеть восхищали фото малышей мартинов, родившихся возле "Вернадского".

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