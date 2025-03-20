Вселенная может погибнуть в обратном Большом взрыве: ученые наткнулись на странное поведение темной энергии

Согласно новому исследованию, темная энергия, способствующая расширению Вселенной ослабевает. Это может "перевернуть" нынешнее понимание учеными судьбы космоса.

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В случае подтверждения результатов, полученных командой исследователей спектроскопии темной энергии (Desi) из Национальной обсерватории Китт-Пик в Аризоне, они будут иметь глубокие последствия для теорий об эволюции Вселенной. Нынешнее расширение темной энергии может в конце концов пойти в обратную сторону, что приведет к Большому взрыву, пишет TheGuardian.

"То, что мы видим, очень загадочно. Мы можем быть на пороге великого открытия о темной энергии и фундаментальной природе нашей Вселенной", – сказал сопредставитель Desi и космолог из Калифорнийского университета в Санта-Круге профессор Алекси Лото-Харнетт.

Темная энергия была открыта в конце 1990-х годов, когда астрономы использовали отдаленные взрывы сверхновых, чтобы исследовать, как быстрота космического расширения изменяется со временем.

Ожидалось, что гравитация должна противодействовать расширению, которое происходило после Большого взрыва, но сверхновые звезды указывали на то, что скорость расширения ускорялась под влиянием какой-то неизвестной силы, которую ученые назвали темной энергией.

Ученые до сих пор считали, что темная энергия является константой, то есть Вселенная встретит свой конец в "большом замораживании", когда все в конце концов будет настолько далеко друг от друга, что даже свет не сможет преодолеть разрыв между галактиками.

Однако последние исследования бросают вызов этой теории.

Desi, являющийся новейшим прибором для проведения спектрографических астрономических обзоров далеких галактик, использует свои 5000 волоконно-оптических глаз для картографирования космоса с беспрецедентной точностью.

Его последние данные охватывают 15 миллионов галактик, что составляет 11 миллиардов лет истории, которые астрономы использовали для создания самой подробной трехмерной карты Вселенной на сегодняшний день.

Результаты исследований свидетельствуют о том, что темная энергия достигла пика силы, когда возраст Вселенной был примерно на 70% от его нынешнего, а сейчас он примерно на 10% слабее. Это означает, что скорость расширения по-прежнему ускоряется, но эта темная энергия замедляется.

Если темная энергия продолжит уменьшаться до точки, когда она становится отрицательной, прогнозируется, что Вселенная закончится сценарием обратного Большого взрыва, известного как большой кризис.

Ученые не знают, почему темная энергия, которая, по общим оценкам, составляет около 70% Вселенной, а остальная состоит из темной и обычной материи, может ослабевать, может ли это означать, что законы физики изменяются или у них отсутствует важный компонент.

Ранее OBOZ.UA писал, что "самая большая ошибка" Эйнштейна может быть ключом к тайне быстрого расширения Вселенной.

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