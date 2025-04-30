Всегда ли у близнецов аллергия на одинаковые вещи: ученые ответили

Вопрос того, насколько общими медицинские особенности, включая аллергии, у близнецов, давно вызывает оживленный интерес. Казалось бы, если два человека имеют значительное генетическое сходство, их организмы должны реагировать на внешние раздражители идентично.

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Однако в случае аллергических заболеваний, ситуация оказывается гораздо сложнее, чем простое генетическое совпадение. Аллергия является результатом комплексного взаимодействия между генетической наследственностью человека и множеством факторов окружающей среды, в которой он растет и живет.

Это сочетание делает прогноз склонности к аллергиям индивидуальным. Исследования проливают свет на то, почему у близнецов аллергии часто схожи, но не всегда идентичны, пишет BBC.

Что такое аллергия и почему она возникает

Аллергией называют повышенную чувствительность иммунной системы организма к определенным веществам, которые обычно не причиняют вреда. В норме иммунная система вырабатывает антитела для защиты от вирусов, бактерий и других вредных агентов. Однако при аллергии эти защитные белки ошибочно реагируют на безопасные молекулы, называемые аллергенами. Этот ложный иммунный ответ приводит к высвобождению химических веществ в организме, вызывающих типичные симптомы: чихание, насморк, заложенность носа, зуд и слезотечение глаз, а также кашель.

Хотя в большинстве случаев аллергические симптомы являются неприятными, но управляемыми, иногда аллергия может вызвать угрожающую жизни реакцию - анафилаксию. Это состояние характеризуется быстрым развитием тяжелых симптомов, таких как отек горла, затрудненное дыхание, падение давления, сыпь. Анафилаксия требует немедленной медицинской помощи, которая обычно включает срочное введение гормона адреналина (эпинефрина) с помощью специального автоинжектора.

Аллергены, вызывающие реакции, могут быть разнообразными и находиться практически везде. К ним относятся внешние агенты, такие как пыльца деревьев и трав, укусы насекомых. В помещениях распространенными аллергенами являются шерсть и частицы кожи домашних животных, а также пылевые клещи - микроскопические существа, обитающие в пыли ковров и мебели. Отдельной значительной группой являются пищевые аллергены, к которым чаще всего относятся белки молока, яиц, пшеницы, сои, арахиса, орехов, рыбы, моллюсков и кунжута. Важно отметить, что некоторые пищевые аллергии могут исчезать с возрастом.

Факторы риска: кто подвержен аллергии

Склонность к развитию аллергии не является случайной, а формируется под влиянием сложного взаимодействия генетики и окружающей среды. Исследования показывают, что ранний контакт с различными микроорганизмами может иметь защитный эффект. Дети, которые вырастают на фермах, имеют домашних животных в раннем возрасте или имеют много братьев и сестер, что способствует большему контакту с бактериями, как правило, менее склонны к развитию аллергических заболеваний. Также защитным фактором для младенцев может быть грудное вскармливание.

Некоторые факторы среды повышают риск аллергий. Проживание в городских условиях, что ассоциируется с загрязнением воздуха, чаще приводит к развитию аллергических заболеваний. Воздействие табачного дыма также является значимым фактором риска. Что касается пищевых аллергий, то современные рекомендации часто предусматривают раннее введение потенциально аллергенных продуктов в рацион ребенка под наблюдением врача, поскольку это может помочь снизить риск развития аллергии в будущем, тогда как отсрочка может его повысить. У взрослых некоторые профессии, связанные с регулярным контактом с химикатами или пылью, могут способствовать развитию профессиональной аллергии.

Генетическая предрасположенность играет очень немаловажную роль. Если родители или близкие родственники имеют аллергические заболевания, риск развития аллергии у человека возрастает. Эта связь особенно выражена для некоторых видов аллергий, например аллергия на арахис. Доказано, что если у одного из ближайших родственников (родителей или братьев/сестер) есть аллергия на арахис, то у человека вероятность развития такой же аллергии растет в семь раз.

Возвращаясь к вопросу о близнецах, исследования показывают, что генетическое сходство и общая ранняя среда действительно увеличивают вероятность того, что у них будет аллергия на одни и те же вещества. В одном из австралийских исследований было обнаружено, что от 60% до 70% близнецов имели общие экологические аллергии. При этом однояйцовые близнецы, имеющие 100% одинаковых генов, демонстрировали более высокий уровень совпадения аллергий по сравнению с разнояйцевыми близнецами (имеющими около 50% общих генов, как обычные братья или сестры). Сходные тенденции наблюдались и в исследованиях пищевой аллергии, в частности на арахис.

Таким образом, близнецы чаще имеют общую аллергическую предрасположенность, чем другие люди. Однако это отнюдь не является автоматическим правилом. Даже при полной генетической идентичности у однояйцевых близнецов, факторы внешней среды накладывают свой отпечаток. Можно представить гипотетическую ситуацию, когда близнецов разделили бы при рождении: одного воспитывали на ферме со многими животными и братьями/сестрами, а другого – в центре города, в курящей семье как единственного ребенка. В таких разных условиях их иммунные системы и склонность к аллергиям могли бы развиваться совершенно по-разному. Это ярко иллюстрирует, что среда может перевесить генетическую идентичность в проявлении аллергических заболеваний. Исследования в этой сложной области продолжаются, и ученые продолжают искать новые ответы по взаимодействию генов и среды в формировании аллергического ответа.

OBOZ.UA ранее писал, что категорически нельзя делать при аллергии.

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