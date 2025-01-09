Впервые за 100 лет. К Земле приблизился астероид шириной 4 км, который можно увидеть в бинокль
Большой астероид 887 Алинда, шириной более 4 км, максимально сближается с Землей. Такой его тесный контакт первый за последние 100 лет.
Вчера вечером космический камень пролетел мимо нашей планеты на расстоянии менее 15 миллионов километров. Однако пиковое сближение ожидается 12 января и его можно будет увидеть с помощью бинокля или небольшого телескопа, пишет IflScience.
Астероид (887) Алинда, диаметром 4,2 километра, является одним из пяти самых больших астероидов, которые приближаются к Земле на расстояние менее 15 миллионов километров с сегодняшнего дня до 2200 года, говорят астрономы.
8 января этот космический объект подлетел на 0,08220 астрономических единиц (а.е.) к нашей планете. Эксперты отмечают, что одна астрономическая единица – расстояние между Землей и Солнцем.
Однако пика активности Алинда достигнет вечером 12 января. Эксперты рекомендуют взять бинокль или небольшой телескоп, чтобы увидеть этот яркий и большой астероид. Он будет хорошо виден в северном полушарии, в созвездиях Ориона и Близнецов.
И хотя это будет самое тесное сближение с Алиндой за сто лет, ученые не советуют волноваться. Так как орбита астероида не совпадает с курсом Земли.
Кроме того, хотя в астрономических терминах это называют близким контактом, все же астероид 887 летит от Земли за 12,3 миллиона километров, что в 32 раза больше среднего расстояния до Луны. Однако и на таком расстоянии этот космический объект будет достаточно ярким в небе в течение следующих 10 дней, отмечают исследователи.
По словам астрономов, если у вас нет бинокля для наблюдения, можно включить виртуальный телескоп, обеспечивающий прямую трансляцию объекта.
В следующий же раз астероид 887 приблизится к Земле 25 января 2087 на расстояние 0,16633 астрономических единиц.
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