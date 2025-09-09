Впадают ли белые медведи в спячку? Объяснение ученых

Белые медведи – одни из самых выносливых хищников на планете. Они живут в среде, которая кажется непригодной для жизни: температура опускается до резких минусов, пищевые ресурсы ограничены, а выживание зависит от умения адаптироваться к ледовым циклам.

Видео дня

Поэтому логично возникает вопрос: впадают ли эти хищники в спячку, как другие медведи? Детали рассказало издание IflScience.

Что такое настоящая спячка

Гибернация – это не просто глубокий сон. Это биологический процесс, когда температура тела резко падает, сердце и дыхание замедляются, а обмен веществ сводится к минимуму. Так выживают мелкие млекопитающие: сурки, ежи, летучие мыши. У медведей ситуация сложнее – бурые и черные медведи впадают в состояние торпора, то есть "легкой спячки", когда их температура почти не меняется, но активность резко снижается.

Впадают ли в спячку белые медведи

В отличие от других видов, белые медведи в основном не спят зимой. Они остаются активными круглый год, используя морской лед как платформу для охоты на тюленей.

Однако есть важное исключение: беременные самки. Они строят берлоги в снегу и находятся там с осени до весны, рожая и выкармливая детенышей. Это ближе всего к "настоящей спячке", которую демонстрирует вид.

Ученые также фиксировали случаи, когда небеременные самки оставались в снежных берлогах несколько месяцев, сохраняя энергию. Но это скорее исключения, чем правило.

Почему им не нужна спячка

Зимняя спячка у большинства животных – это реакция на недостаток пищи. У белых медведей ситуация другая: именно зимой они получают доступ к главному ресурсу – тюленей, которых легче поймать на льду. Поэтому нет необходимости "выключать" организм: наоборот, это время – период наиболее активной охоты.

Зато летом, когда лед тает, медведи вынуждены приспосабливаться к дефициту пищи. Они питаются ягодами, птичьими яйцами или остатками добычи. Когда-то ученые выдвигали гипотезу о "ходячей спячке", когда животные якобы замедляют обмен веществ в теплые месяцы. Однако многолетние исследования доказали: это скорее обычное голодание, а не гибернация.

Как на это влияют изменения климата

Сегодня белые медведи сталкиваются с новой опасностью: из-за таяния льдов их зимний охотничий сезон сокращается. Ученые отмечают: биология вида, которая формировалась сотни тысяч лет, не может мгновенно приспособиться к новым условиям. Если льдов будет не хватать, часть популяции просто не сможет выжить.

"Белые медведи не знают, что льды исчезают навсегда, а не временно. Они ведут себя так, как привыкли, – и эта стратегия больше не работает", – объяснил доктор Джон Уайтман, главный научный сотрудник организации Polar Bears International.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие животные являются самыми медленными в мире – и это не черепахи, и не ленивцы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.