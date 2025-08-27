Не ленивцы и не черепахи: ученые выяснили, какие животные самые медленные в мире

Обычно внимание приковано к животным, поражающим своей скоростью, однако есть и те, чья жизнь проходит в медленном темпе. Ученые из Лондонского музея естественной истории выяснили, какие существа передвигаются настолько медленно, что скорость почти не имеет значения для их выживания.

В разных условиях самыми медленными считают морских и наземных животных, которые выбрали другой способ адаптации. Их неторопливость часто компенсируется уникальными навыками – от маскировки до особых методов питания. Об этом пишет Live Science.

Медленные морские животные

Старший куратор отдела рыб в Музее естественной истории в Лондоне Джеймс Маклейн объяснил, что скорость в животном мире можно определять по-разному. Один из подходов – измерить время, которое животное тратит, чтобы преодолеть определенное расстояние.

В этом смысле самым медленным существом можно считать актинию. Она передвигается со скоростью всего 10-25 сантиметров в час, и то лишь тогда, когда ищет новое место для жизни. В большинстве случаев актиния остается абсолютно неподвижной.

Еще одним примером чрезвычайно медленного существа является карликовый морской конек (Hippocampus zosterae). Его считают самой медленной рыбой и одним из самых медленных животных на планете. Причина кроется в его вертикальном положении во время плавания и очень маленьком спинном плавнике, который имеет ограниченную силу для движения в воде. "Если бы вы заставили его передвигаться, то для преодоления полутора метров ему понадобился бы час", – объяснил Маклейн.

Однако такая медлительность не вредит морскому коньку. Большинство времени он проводит, зацепившись за морскую траву своим длинным хвостом, и питается крошечными ракообразными, которые сами проплывают мимо. По словам ученого, "еда приходит к нему, а значит, ему просто не нужно быть быстрым". К тому же у этих рыб немного врагов, ведь их тело защищено крепкими костными пластинами. Поэтому необходимости убегать у морских коньков почти нет.

Единственная ситуация, когда эти существа становятся активными, – это период размножения. "Это действительно что-то особенное, потому что они танцуют друг с другом... Они будто синхронизируют свои движения", – рассказал Маклейн. По его словам, такая "хореография" может длиться часами, и именно этот "танец ухаживания" является наиболее динамичным поведением морских коньков.

В холодных водах Северной Атлантики обитает еще одно чрезвычайно медленное существо – гренландская акула (Somniosus microcephalus). Она может вырастать до 7,3 метра в длину, однако движется крайне неторопливо – всего 3 км/ч. Эта древняя акула дрейфует в ледяных водах и питается в основном мертвыми морскими животными. "Ей просто не нужно двигаться быстро, поэтому со временем она замедлилась до такого темпа", — объяснил Маклейн.

Передвижение на суше

Среди наземных животных самым медленным считается банановый слизень. По словам Джона Аблетта, старшего куратора отдела моллюсков в Музее естественной истории в Лондоне, он движется с невероятно медленной скоростью – всего 0,0096 км в час.

Хотя определить точную скорость разных животных непросто, однако моллюски заметно отстают от других по темпу движения.

"Некоторые моллюски вообще не двигаются в своей взрослой жизни, некоторые двустворчатые моллюски постоянно сидячие", – отметил Аблетт. "Они в целом медленно двигаются... Если подумать о других группах, таких как жуки, пауки или муравьи, например, они маленькие, часто меньше улиток и улиток, но гораздо быстрее".

Несмотря на это, среди моллюсков наблюдается определенная разница в скорости. Так, обычная садовая улитка (Cornu aspersum) передвигается значительно быстрее банановой улитки и может преодолевать расстояние со скоростью около 0,048 км в час.

Еще одними представителями медленного мира являются гигантские галапагосские черепахи (Chelonoidis niger). Эти рептилии двигаются со скоростью примерно 0,26 км в час, тратя немало времени даже на преодоление небольших расстояний. Для сравнения: человек подобных размеров передвигается пешком в среднем со скоростью 4,5 км/ч.

К медленным сухопутным обитателям относятся и древесные млекопитающие. Медленные лори (Nycticebus) – маленькие приматы, которые, как следует из их названия, перемещаются по деревьям очень неторопливо и осторожно. Они часто часами остаются неподвижными, внимательно наблюдая за окружающим миром своими большими глазами. Когда же двигаются, то делают это со скоростью около 1,8 км/ч.

Скорость и размер

Существует еще один способ измерения скорости, а именно учет размера тела. Некоторые биологи считают этот способ более точным для сравнения. Например, человек за секунду преодолевает значительно большее расстояние, чем муравей. Но если соотнести расстояние с размером тела, то окажется, что муравей движется относительно быстрее нас.

Диапазон скорости существа – это еще один фактор, который следует учитывать при определении самого медленного животного в мире, сказал профессор водной биологии и устойчивой аквакультуры в Университете Свонси в Уэльсе Рори Уилсон. Например, некоторые змеи могут почти незаметно ползать, но затем быстро бросаться в засаду и ловить свою добычу.

Учитывая эти разные черты, по мнению Уилсона,титул самого медленного животного несомненно принадлежит трехпалой ленивцу (Bradypus).

"С точки зрения того, кто изучает движение животных в самом широком смысле – не только перелет с одного дерева на другое, но и скорость движения, когда они реагируют на раздражители – действительно поражает, насколько медленные ленивцы", – сказал Уилсон. Эти животные могут развивать скорость до 1,6 км/ч, но некоторые оценки показывают, что обычно это лишь десятки метров.

Их уникальность заключается не только в небольшой скорости, но и в чрезвычайной неторопливости всех движений. "Когда я впервые увидел своего дикого ленивца, я не мог поверить, насколько он медленный. Это было похоже на тайцзи", – вспомнил Уилсон.

Чтобы компенсировать недостаток скорости, ленивцы выработали другие адаптации. Они прекрасно маскируются, ведь убежать от хищников не могут. Кроме того, они удивительно сильны: их сила втрое превышает человеческую, что позволяет крепко держаться на деревьях, даже когда скорость и ловкость были бы значительно эффективнее.

Кроме этого, медленный ритм жизни ленивцев напрямую связан с очень низким метаболизмом. Эти животные могут переваривать листья несколько дней, получая из них минимум энергии. Они спускаются с деревьев лишь раз в неделю, чтобы справить нужду.

"Вопрос в том, почему они такие медленные? Что они с этого получают?" – сказал Уилсон. Простой ответ заключается в том, что скорость требует силы, а сила требует энергии, которую может быть трудно и дорого получить. Ленивцы приспособились жить на минимальных ресурсах, и медленный темп оказался их стратегией выживания.

