'Ворота в ад', которые исследователи из СССР случайно открыли 50 лет назад, могут исчезнуть: что об этом известно

Уже более полувека посреди пустыни Каракум горит кратер Дарваза – гигантская яма, из которой вырывается огонь и яркое оранжевое сияние. Этот феномен, известный также как "Врата ада" или "Сияние Каракума", стал одной из самых известных геологических аномалий в Центральной Азии.

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Ученые говорят, что "ворота" могут вскоре исчезнуть. Детали рассказало издание IflScience.

По наиболее распространенной версии, пожар начался в 1971 году, когда советские геологи обнаружили "подземный карман" с природным газом. Чтобы избежать выбросов токсичных паров, они решили поджечь газ, надеясь, что он выгорит за несколько дней.

Произошел обвал грунта, который образовал кратер шириной более 70 метров и глубиной около 20 метров. Огонь не погас, и с тех пор кратер непрерывно горит, подпитываясь метаном, просачивающимся из недр.

Последние годы кратер находится под пристальным наблюдением ученых из национальной газовой компании Türkmengaz. Цель исследований – контроль выбросов метана, мощного парникового газа, влияющего на изменение климата. И недавно обнародованные результаты удивили: интенсивность горения существенно снижается.

"Если в 2013 году свечение кратера было видно за много километров, то сейчас – только из непосредственной близости", – сообщило государственное информационное агентство Туркменистана. Выводы подтверждают и независимые спутниковые данные компании Capterio: за последние годы уровень неорганизованного горения сократился более чем втрое.

Эти данные могут свидетельствовать о том, что природные запасы газа, которые питают пламя, постепенно исчерпываются. А значит, огонь во "Вратах ада" может погаснуть – впервые за более чем 50 лет.

Для туркменских властей это долгожданная перспектива. Еще в 2022 году тогдашний президент Гурбангулы Бердымухамедов призвал к тушению кратера, ссылаясь на вред для экологии и здоровья населения. Он также отмечал, что зря сжигается метан, который можно было бы использовать для производства энергии или экспорта.

"Мы теряем ценные природные ресурсы, которые могли бы принести прибыль и быть направлены на улучшение благосостояния нашего народа", – заявил он в обращении.

Будущее Дарвагского кратера остается неопределенным. Но если текущая тенденция сохранится, возможно, легендарное пламя пустыни Каракум скоро станет одной страницей в истории советских экологических экспериментов.

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