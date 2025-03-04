Византийский монах, похороненный в кандалах 1500 лет назад, оказался женщиной

1500-летний скелет византийского монаха, похороненный в кандалах, открыл исследователям неожиданные данные. Оказалось, что найденные в Иерусалиме останки принадлежали женщине, которая была "чрезвычайной аскеткой".

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Раскопки серии склепов в византийском монастыре в Хирбат-эль-Масане, примерно в 3 километрах северо-западнее Старого города Иерусалима, обнаружили скелеты нескольких мужчин, женщин и детей. Однако наибольшее внимание исследователей привлекла гробница V века, содержащая плохо сохранившиеся кости человека, закованного в цепи, пишет LiveScience.

Археологи предположили, что труп не был прикопан. Цепи же использовались человеком, чтобы ограничить подвижность, ведь это была часть религиозного аскетического образа жизни.

По словам историков, после того, как в 380 году нашей эры христианство стало основной религией Римской империи, произошел всплеск новых монастырей и аскетизма, в котором монахи воздерживались от мирских удовольствий ради духовных целей.

Распространенная практика аскетизма включала в себя жизнь на вершине скал, часто с тяжелыми цепями, которые носили вокруг тела.

Сначала Управление древностей Израиля, наблюдавшее за раскопками, сообщило, что это останки мужчины. Однако в ходе нового исследования ученые изучили кости и выяснили, что в цепи была закована женщина.

"Использование цепей мужчинами-аскетами широко задокументировано. Но гораздо реже можно найти отчеты о том, что женщины используют цепи таким же образом", – сообщила соавтор исследования, археолог Института науки Вейцмана в Израиле Элизабетта Боаретто.

Эксперты выяснили, что к моменту смерти человеку было от 30 до 60 лет, но кости сохранились плохо. Так что исследователи проанализировали пептиды – короткие цепочки аминокислот – в зубной эмали, чтобы определить пол.

По словам авторов исследования, женщины-аскеты известны по историческим записям, особенно среди знати, начиная с IV века. Однако женщины в аскетических сообществах, как правило, шли другим духовным путем, чем мужчины. Молитва, пост и медитация – вот что было частью женских духовных путешествий.

А физические ограничения, такие как цепи, были более экстремальным способом практики аскетизма, поскольку они должны были держать тело под контролем и сосредоточить дух. "Ограничивая свои физические движения, создавали простор для ума и сердца, чтобы обратиться исключительно к Богу", – пояснила Боаретто.

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