Видео из дрона показало самые длинные в мире следы динозавров, живших 150 миллионов лет назад

Потрясающие кадры, сделанные дроном, показали самые длинные в мире следы динозавров, датированные 150 миллионами лет назад. Доисторические следы, известные как West Gold Hill Dinosaur Track, имеют длину 97 метров и содержат 134 уникальных отпечатка.

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Снятый дроном ролик был опубликован на странице ABCNews в Instagram. И через несколько дней набрал более 7000 000 просмотров, пишет TheSun.

По словам исследователей, уникальные следы были оставлены завроподами. Эти динозавры имели 15-метровую шею и небольшую голову. Ученые назвали их самыми большими животными, когда-либо жившими на суше.

К известным зауроподам относятся апатозавр, прославленный фильмом "Земля перед временами", и брахиозавр, известный благодаря культовой ленте "Парк Юрского периода".

Потрогать реальный парк Юрского периода можно в округе Орей, штат Колорадо. Все желающие собственными глазами могут открыты для посетителей, которые хотят увидеть это место лично. Для этого следует покорить извилистую дорогу протяженностью более трех километров (в одну сторону), которая поднимается в высоту на 490 метров. Тропа под названием Сильвершилд приведет к уникальному месту любителей динозавров.

С 1945 года этот путь был собственностью семьи Чарльзов, которые только в 2021 году обнаружили, что выбоины на их территории были следами динозавров. Сделав такое открытие, в 2022 году семья обратилась в лесную службу, чтобы та приобрела эту территорию.

"Семья рада предложить эту уникальную дорожку Лесной службе США, гарантируя, что земля будет защищена и будет наслаждаться будущими поколениями", – сказала дочь Джека Чарльза и доверенное лицо имения Анита Макдональд.

Это второе по величине место в Америке, где можно увидеть следы зауроподов юрского периода. Однако дольше всего по непрерывной последовательности шагов зауроподов.

Эксперты также обнаружили более 260 следов динозавров в Бразилии и Камеруне.

Ранее OBOZ.UA писал, что десятилетняя девочка обнаружила следы динозавров в возрасте 200 миллионов лет, играя на пляже.

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