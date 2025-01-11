В соборе Вильнюса нашли тайник с сокровищами правителей Европы

Археологи обнаружили тайник с ценностями правителей Европы. Коллекцию утраченных сокровищ нашли в криптах кафедрального собора Святых Станислава и Владислава Вильнюсских, расположенного в столице Литвы.

Видео дня

Тайник с драгоценным изделиям проливает свет на средневековые королевские особы. В камере собора Вильнюса хранились надгробные знаки выдающихся правителей Литвы и Польши, в частности Александра Ягеллончика, а также Елизаветы Габсбург, первой жены Сигизмунда Августа и его второй жены Барбары Радзивилл, пишет HeritageDaily.

По словам исследователей, среди сокровищ есть несколько погребальных корон, в том числе потеряна корона Александра Ягеллончика, правившего как Великий князь Литовский с 1492 года и король Польши с 1501 года.

Найдены также медальон, цепочка, перстень и нагробная табличка Елизаветы Габсбург. А еще в тайнике археологи отыскали погребальную корону, скипетр, королевский шар, три кольца и две нагнетательные таблички Барбары Радзивилл, говорят эксперты.

"Обнаруженные могильные знаки литовских и польских правителей являются бесценными историческими сокровищами, символами древней традиции литовской государственности, знаками Вильнюса как столицы и замечательными произведениями золотарства и ювелирного искусства", – сказал митрополит Вильнюсский архиепископ Гинтарас Грушас.

По словам экспертов, королевские регалии должны быть частью надгробных знаков после смерти европейских правителей, которые будут отреставрированы и выставлены для осмотра.

Считается, что секретный тайник был создан для безопасного хранения во время Второй мировой войны и немецко-советского договора о границе и дружбе, перевод Литвы под советский контроль и создание Литовской ССР, говорят ученые.

Ранее OBOZ.UA писал, что в немецкой церкви, где проповедовал Мартин Лютер, нашли "большое богатство".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!