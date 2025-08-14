В сентябре произойдет полное лунное затмение: дата 'Кровавой луны'

В ночь с 7 на 8 сентября 2025 года на небе можно будет наблюдать полное лунное затмение. Это астрономическое явление, которое в народе часто называют "Кровавой луной" из-за характерной красноватой окраски спутника.

Это станет вторым полным лунным затмением 2025 года и одним из трех, которые состоятся в 2025–2026 годах. По предварительным оценкам, увидеть его сможет более 6 миллиардов людей в разных уголках мира. Детали рассказало издание Space.

Что происходит во время лунного затмения

Лунное затмение наступает, когда Земля оказывается между Солнцем и полной Луной, и Луна заходит в тень Земли. В сентябре 2025 года Луна не только полностью погрузится в тень, но и получит выразительную красно-оранжевую окраску, что делает это явление особенно зрелищным.

Фаза полной тени продлится 82 минуты, что считается долговременным затмением. Луна при этом будет находиться близко к перигею – наименьшего расстояния от Земли – поэтому будет выглядеть немного больше, чем обычно.

Где будет видно затмение

Лучшие условия для наблюдения будут иметь жители Азии и Западной Австралии – именно там затмение будет видно полностью от начала до конца. Частичные фазы также будут заметны в Европе, Африке, Восточной Австралии и Новой Зеландии.

С территории Америки наблюдать явление невозможно – оно произойдет в дневное время по местному времени.

В некоторых европейских городах затмение будет видно уже после восхода Луны – она появится над горизонтом уже затемненной, и продлится около часа. Чем восточнее расположен город, тем большую часть затмения удастся увидеть.

Следующее полное лунное затмение произойдет 2– 3 марта 2026 года, его смогут увидеть жители Европы, Азии, Австралии, Северной и Южной Америки.

А уже 27–28 августа 2026 года наступит почти полное затмение, во время которого тень Земли закроет 93% поверхности Луны.

Полное лунное затмение станет редкой возможностью увидеть Кровавую Луну во всей ее красе – особенно для жителей Азии и Австралии, а частично и Европы.

