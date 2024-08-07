В польском замке был найден 500-летний компас, принадлежавший астроному Николаю Копернику. Фото

Группа археологов-любителей обнаружила компас известного астронома и математика Николая Коперника в польском дворце Фромборк. Исследователям удалось увидеть 500-летний артефакт, сделанный из медного сплава, с помощью георадара.

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Ученые наткнулись на прибор, изображенный на известной картине Яна Матейко "Разговор с Богом", в комнате, расположенной под садом, пишет Daily Mail. В этом помещении учёный создал теорию о том, что центром Вселенной является Солнце, а не Земля.

"В саду, где Николай Коперник проводил свои астрономические наблюдения, мы нашли компас, датированный началом 16 века. Эта невероятная находка не только возвращает нас в прошлое, в период, когда Коперник совершил свои новаторские открытия, но и открывает новые возможности для понимания методов его работы", – отметили участники группы "Treasure Mission", которые нашли уникальную вещь.

Археологи отметили, что благодаря сотрудничеству с экспертами, они узнали, что компас мог использоваться для точных измерений, оказавших большое влияние на тогдашние исследования космоса.

Для того чтобы найти артефакт, исследователи розыскали подземный тоннель, который, согласно легенде, Коперник использовал, чтобы попасть в городской собор. В 2008 году ученые, проводившие анализ территории дворца Фромборк, обнаружили несколько костей скелета, принадлежавших известному астронавту. Поэтому представитель музея Николая Коперника, Зоряна Поленик отмечает, что прибор вполне мог быть во владении выдающегося деятеля науки.

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