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В Польше при поиске реликвий Второй мировой войны нашли 2000-летний римский меч

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
378
В Польше при поиске реликвий Второй мировой войны нашли 2000-летний римский меч

При поиске реликвий Второй мировой войны исследователи обнаружили римский меч. 2000-летний артефакт металлодетекторы ассоциации INVENTUM нашли в лесах Северной Юры, на Краковско-Ченстоховской возвышенности в Польше.

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Эксперты подтвердили, что это спата – длинный меч, которым пользовались римские солдаты. Он состоял из трех частей, что, по мнению исследователей, могло означать, что он являлся частью захоронения или церемонии, пишет ArchaeologyNews.

В Польше при поиске реликвий Второй мировой войны нашли 2000-летний римский меч

По словам исследователей, поскольку меч был разломан на три части, возможно, он был частью захоронения культуры Презор.

В Польше при поиске реликвий Второй мировой войны нашли 2000-летний римский меч

По историческим данным, культура Презор является смесью ряда локализованных культур, часто ассоциирующихся с вандалами. В районах римского влияния высокоуставные погребения Презорской культуры часто сопровождались римским импортом, где усопшего кремировали, а прах часто помещали в урны, отмечает HeritageDaily.

Известно, что спата как тип прямого и длинного меча использовался вспомогательными кельтскими войсками в римской армии в I веке нашей эры. Впоследствии стал стандартным тяжелым оружием римской пехоты в III веке нашей эры.

В Польше при поиске реликвий Второй мировой войны нашли 2000-летний римский меч

Эксперты отмечают, что модифицированный вариант этого меча, также используемого римской кавалерией, был с закругленным наконечником, чтобы предотвратить случайное повреждение ноги всадника или лошади.

Представители ассоциации INVENTUM сообщили, что искатели также обнаружили топор и три прекрасно сохраненных шпоры позднего средневековья. Эти артефакты вместе с мечом были отправлены в Ченстоховский музей для дальнейшего исследования.

В Польше при поиске реликвий Второй мировой войны нашли 2000-летний римский меч

"Это открытие проливает новый свет на историю региона и подтверждает, что северная юра все еще скрывает многие тайны", – заявили в ассоциации INVENTUM.

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