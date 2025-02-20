В Польше при поиске реликвий Второй мировой войны нашли 2000-летний римский меч

При поиске реликвий Второй мировой войны исследователи обнаружили римский меч. 2000-летний артефакт металлодетекторы ассоциации INVENTUM нашли в лесах Северной Юры, на Краковско-Ченстоховской возвышенности в Польше.

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Эксперты подтвердили, что это спата – длинный меч, которым пользовались римские солдаты. Он состоял из трех частей, что, по мнению исследователей, могло означать, что он являлся частью захоронения или церемонии, пишет ArchaeologyNews.

По словам исследователей, поскольку меч был разломан на три части, возможно, он был частью захоронения культуры Презор.

По историческим данным, культура Презор является смесью ряда локализованных культур, часто ассоциирующихся с вандалами. В районах римского влияния высокоуставные погребения Презорской культуры часто сопровождались римским импортом, где усопшего кремировали, а прах часто помещали в урны, отмечает HeritageDaily.

Известно, что спата как тип прямого и длинного меча использовался вспомогательными кельтскими войсками в римской армии в I веке нашей эры. Впоследствии стал стандартным тяжелым оружием римской пехоты в III веке нашей эры.

Эксперты отмечают, что модифицированный вариант этого меча, также используемого римской кавалерией, был с закругленным наконечником, чтобы предотвратить случайное повреждение ноги всадника или лошади.

Представители ассоциации INVENTUM сообщили, что искатели также обнаружили топор и три прекрасно сохраненных шпоры позднего средневековья. Эти артефакты вместе с мечом были отправлены в Ченстоховский музей для дальнейшего исследования.

"Это открытие проливает новый свет на историю региона и подтверждает, что северная юра все еще скрывает многие тайны", – заявили в ассоциации INVENTUM.

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