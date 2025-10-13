В Польше обнаружили тысячелетние захоронения 'первых христиан'. Фото

Удивительно, но историки не так много знают о периоде, когда на славянских землях на смену язычеству начало приходить христианство. И новая археологическая находка дала им дополнительные сведения.

Как пишет издание Live Science, в Польше археологи обнаружили часть кладбища, на котором похоронены человеческие скелеты возрастом 1000 лет. Это захоронение раскопали рядом с остатками укрепленного средневекового поселения в селе Борково и датировали периодом, когда на территории современной Польши многие переходили из язычества в христианство.

Исследовательница из Варшавского университета кардинала Стефана Вышинского и одна из участниц этой археологической экспедиции Юстина Марчевка-Длугоньская объяснила изданию, что найденные останки "рассматривают как представителей "первых христиан" на этих землях". В целом ученым удалось раскопать около 20 скелетов, а также некоторые предметы той эпохи.

Археологи отметили, что, несмотря на переход из язычества в христианство, люди в те времена продолжали класть в могилы различные предметы. Эта практика была распространенной среди язычников. Вместе с телами группа исследователей обнаружила остатки наконечников стрел, боевого топора, лезвия ножей, кольца и бусины из сердолика.

Хотя некоторые СМИ утверждали, что это массовое захоронение содержит останки воинов из дружины Мешко I — князя Польши, который правил примерно с 960 по 992 год, объединил страну и создал независимое государство, — исследователи, с которыми пообщалось издание, опровергли это предположение. По их словам, людей, чьи останки были найдены, похоронили в отдельных могилах на одном кладбище.

Хотя все захоронения действительно датируются примерно теми же временами, когда правил Мешко I, непонятно, имеют ли найденные останки какую-то связь с его государством. "С исторической точки зрения мы пока не знаем, можем ли мы вообще говорить о какой-то связи", — сказала Марчевка-Длугоньская. Сейчас ученые собрали останки и те ожидают детального антропологического анализа.

Тем не менее, исследовательница рассказала изданию, что по крайней мере один из обнаруженных скелетов имеет следы пережитой физической травмы. Предварительные осмотры, проведенные перед расчисткой, обнаружили следы переломов ребер на правой стороне одного из тел, сообщила Марчевка-Длугоньская.

Захоронение было обнаружено в ходе раскопок, которые проводились перед строительством газопровода в этом районе. На данный момент археологические исследования продолжаются.

