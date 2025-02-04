В Хорватии нашли средневековую могилу 'вампира'

В восточной части Хорватии в городище Рачеша исследователи обнаружили могилу с необычной практикой захоронения. Под полом церкви вдоль южной стены была обнаружена интересная могила, обозначенная номером 157.

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Ученые выяснили, что останки погибшего намеренно переместили, а у головы и ног обнаружили два камня. Как пишет Arkeo News, антропологический анализ скелета подтвердил, что такое открытие может указывать на погребение "вампира".

По словам исследователей, открытие этого необычного захоронения в Хорватии подчеркивает стойкость таких верований в Восточной средневековой Европе.

"Мы знаем, что во многих славянских странах вера в злых духов сохранялась даже после принятия христианства. Безусловно, вера в вампиров была широко распространена", – комментирует находку независимая археологиня Наташа Шаркич.

Антропологический анализ скелета показал, что это был мужчина в возрасте 40-50 лет со следами тяжелого физического труда на позвонках и нижних конечностях. Зажившие травмы на скелете указывали на то, что мужчина пережил насильственную жизнь, а в конечном итоге умер от травм черепа.

По словам исследователей, нашедших могилу, скелет был обезглавлен, а череп расположен отдельно от других костей. Сайт sveoarheologiji пишет, что дальнейшее исследование останков показало, что тело было намеренно перекручено после смерти, в результате чего туловище было направлено вниз, а другие части тела – вверх.

Необычное погребение свидетельствует о том, что этого человека при жизни считали "девиантным социальным", что рождает подозрения, что он может воскреснуть после смерти.

Археологический объект Рачеша был открыт в 2011 году во время систематических полевых исследований большего поселения Бобаре. Ученые выяснили, что это была крепость, однако еще они нашли доказательства, говорящие о наличии сакрального объекта. С 2012 по 2023 год археологические исследования выявили архитектурный комплекс, включающий 181 скелетное захоронение и большое количество вывихнутых костей. Большинство захоронений датируется XV-XVI вв.

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