Женщина заказала еще при жизни: в Болгарии археологи нашли надгробную плиту с изображением целой семьи. Фото и видео

Археологи обнаружили в Западном некрополе Гераклеи Синтики (Болгария) мраморную плиту с портретами семьи, датируемую второй половиной II веком нашей эры. Памятник заказала женщина еще при жизни – для себя, мужа и детей.

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Артефакт дает представление о внешнем виде гераклийцев этого периода и является выдающимся образцом местного погребального искусства. Об этом сообщает Archaeologia Bulgarica.

Плита, обнаруженная во время спасательных раскопок, продолжающихся под руководством профессора Людмила Вагалинского из Национального археологического института с музеем при Болгарской академии наук (NAIM-BAS), содержит надпись на древнегреческом языке. Ее расшифровал доцент Никола Шаранков из Софийского университета "Святой Климент Охридский", и она гласит: "...она сделала это для своего мужа, для своих детей и для себя при жизни". Это свидетельствует о том, что памятник был заказан женщиной еще при жизни, в память о своей семье и себе.

По словам ученых, это редкий пример сочетания фракийских традиций и греческого языка в римский период.

Найденная плита была разбита на несколько частей и повторно использована при более позднем захоронении, поэтому часть оригинальных деталей утрачена, включая имя женщины-заказчицы.

По словам профессора Вагалинского, этот тип погребального памятника типичен для долины Средней Струмы и отражает продолжение местных фракийских культурных традиций. В отличие от греческого похоронного обычая, который редко включает индивидуальные портреты и склонен изображать коллективные сцены, такие как похоронные пиры, памятники во фракийском стиле часто изображают непосредственно умершего и его родственников. Это сочетание фракийской формы с использованием греческого языка отражает культурное наслоение в регионе в римский период.

Недавно обнаруженная плита улучшает понимание идентичности, ценностей и художественного выражения местного населения в Гераклеи Синтика римской эпохи.

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