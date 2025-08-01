Древний 'мерч': на Волыни археологи нашли стеклянное ожерелье княжеской эпохи. Фото

Уникальное археологическое украшение недавно нашли археологи на Волыни. В частности, на раскопках объекта в пределах Окольного города княжеского Владимира (примерно XII-XIII вв.) было найдено "незаурядный экспонат" – стеклянное ожерелье древнерусской модницы.

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Это древнерусское ожерелье из 289 стеклянных шариков, сообщил археолог Виктор Баюк. По его мнению, копии находки могут стать хорошей, "княжеской" рекламой города Владимир.

Ожерелье состоит из 288 шариков желто-янтарного и одного нежно-голубого цвета диаметрами 0,4-0,6 сантиметров с округлыми сквозными отверстиями для нанизывания. Также найдено и "комплектную нить" общей длиной 120 сантиметров.

Объект имеет вес в 103 грамма (ориентировочно 0,35 грамм на единицу).

"После обработки и введения в научный оборот украшение будет передано вместе с другими находками во Владимирский исторический музей для экспонирования. При хорошем подходе копии находки в натуральном размере могут стать княжеским "мерчем" княжеского Владимира", – отметил Виктор Баюк.

Мерч (от английского merchandise) в данном контексте – товары, являющиеся символикой бренда, которые используются для продвижения, рекламы и создания узнаваемости. Таким образом, сувенирное ожерелье может стать хорошей рекламой для Владимира.

Археолог показал находку.

Это было так называемое спасительное археологическое исследование Института археологии Национальной академии наук Украины совместно с Волынским национальным университетом им. Леси Украинки, администрации государственных историко-культурных заповедников в Луцке и "Древний Владимир", и ВОО "Союз археологов Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно археологи в Хорватии раскопали 1800-летнюю римскую сторожевую башню, построенную на берегу Дуная для защиты границ Римской империи. Башня датируется концом II века н. э. и использовалась в III веке, о чем свидетельствуют найденные артефакты, среди которых военное снаряжение, броши и керамические сосуды.

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