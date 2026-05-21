В Азии археологи нашли каменный кувшин с костями 37 человек: его история поражает

Международная группа ученых во время экспедиции в горных джунглях Юго-Восточной Азии наткнулась на колоссальный каменный сосуд, заполненный скелетными останками нескольких десятков индивидов. Археологические раскопки подтвердили, что внутри этого гигантского артефакта покоились фрагменты тел по меньшей мере 37 человек.

Видео дня

Эта находка стала одним из самых удивительных и наиболее захватывающих открытий в области древних погребальных обрядов за последние годы, говорится в журнале Antiquity. Детальный анализ объекта показал, что он служил культовым местом для местных общин в течение многих веков. Ученые убеждены, что уникальный памятник станет главным ключом к разгадке масштабной исторической тайны этого региона.

Феномен Долины кувшинов и особенности объекта под номером 75

Артефакт, который привлек пристальное внимание археологов из Университета Джеймса Кука (Австралия) и Департамента наследия Лаоса, расположен на плато Сиангкхуанг. Эта территория, известная в мире как Долина кувшинов, скрывает сотни подобных каменных сосудов, однако найденный экземпляр на "Участке 75" существенно выделяется среди других. Благодаря своим внушительным габаритам – более 1,3 метра в высоту и около 2 метров в ширину – он буквально затмевает соседние объекты.

Радиоуглеродный анализ зубов и костей дал потрясающие результаты: сосуд непрерывно использовали в течение почти 270 лет. Это свидетельствует, что различные семейные кланы веками регулярно возвращались к этому священному месту, заполняя его прахом новых и новых поколений своих родственников.

Многоэтапная мистика захоронения

Датировка объекта указывает на период между 890 и 1160 годами нашей эры, когда регион активно развивался под влиянием таких могущественных соседей, как китайская династия Сун и Кхмерская империя. Об интенсивном культурном и экономическом обмене свидетельствуют найденные внутри кувшина артефакты, в частности бусины. Химическая экспертиза доказала, что эти украшения попали сюда из Месопотамии и Южной Индии.

С точки зрения современного человека такой способ захоронения кажется жутким, однако для древних жителей Азии и Тихоокеанского региона практика "вторичного захоронения" была абсолютно естественной. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что тела умерших не бросали в сосуд сразу. Сначала их оставляли в другом месте до полного разложения, что символизировало переходный этап между миром живых и предков, и только потом очищенные кости переносили в главный склеп. Меньшие кувшины рядом, которые сегодня находят пустыми, вероятно, служили временными резервуарами для первого этапа этого длительного ритуала.

Проведение археологических работ в этой части Лаоса сопровождается колоссальными трудностями, из-за чего многие объекты до сих пор оставались неизученными. Ученым приходится пробираться сквозь густые кустарники и преодолевать опасные горные маршруты на внедорожниках и пешком. К тому же серьезную угрозу представляют неразорвавшиеся снаряды, оставшиеся в земле со времен Вьетнамской войны.

Несмотря на все риски, исследователи планируют продолжить работу в Долине кувшинов, чтобы выяснить точное происхождение этих людей. Следующим шагом станет проведение полноценного биоантропологического исследования и анализа древней ДНК изъятых останков. Это позволит установить, имели ли похороненные кровное родство и как именно они были связаны с другими тогдашними популяциями Юго-Восточной Азии.

OBOZ.UA писал, что в Норвегии археологи раскопали клад викингов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.