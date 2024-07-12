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В Австралии заметили голубую лягушку: как выглядит редкий мутант. Фото

Анастасия Какун
Наука Обоз
2 минуты
336
В Австралии заметили голубую лягушку: как выглядит редкий мутант. Фото

В ходе исследования территории заповедника дикой природы Charnley River-Artesian Range команда австралийских исследователей нашла редкую древесную лягушку голубого цвета. Обычно представители этого вида земноводных имеют зеленое тело с желтым брюшком.

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Ученые считают, что необычный окрас животного обусловлена редкими генетическими мутациями, пишет IFLScience. Причиной видоизменения исследователи считают аксантизм.

В Австралии заметили голубую лягушку: как выглядит редкий мутант. Фото

Команда ученых натолкнулась на редкую голубую древесную лягушку, зеленокожие представители которой живут только на северо-западе Австралии, во время вечернего отдыха: "Это было после наступления темноты, когда мы, сидя на скамейке в мастерской возле нашего исследовательского центра, впервые заметили ее. Это было очень увлекательно. Замечательные древесные лягушки сами по себе впечатляющие, но увидеть голубую – это шанс, который случается раз в жизни".

В Австралии заметили голубую лягушку: как выглядит редкий мутант. Фото

Типичные представители этого типа земноводных в среднем вырастают до 12 сантиметров в длину и имеют зеленый окрас, что помогает оставаться незаметными среди листьев. По словам ученых, такой оттенок кожи животное получило в результате комбинации синих и желтых пигментов, которые образуются в результате жизнедеятельности. Они предполагают, что уникальный голубой цвет лягушки стал следствием аксантизма, мутации, вмешивающейся в процесс синтеза золотистых красок.

"Очень редко у зеленой лягушки отсутствует желтый пигмент в коже, и это приводит к тому, что лягушка становится полностью или частично синей. За эти годы я видела десятки тысяч лягушек, которые были далеко не такими впечатляющими, как одна голубая", – объяснила куратор биологии сохранения земноводных и рептилий в Австралийском музее доктор Джоди Роули.

В Австралии заметили голубую лягушку: как выглядит редкий мутант. Фото

Ученые отметили, что потеря желтого пигмента делает лягушку-мутанта более заметной для хищников. Однако она имеет защитную железу с горькой жидкостью, находящейся на ее голове.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Чернобыле нашли лягушек, которые мутировали, чтобы защититься от радиации.

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