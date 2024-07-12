В Австралии заметили голубую лягушку: как выглядит редкий мутант. Фото

В ходе исследования территории заповедника дикой природы Charnley River-Artesian Range команда австралийских исследователей нашла редкую древесную лягушку голубого цвета. Обычно представители этого вида земноводных имеют зеленое тело с желтым брюшком.

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Ученые считают, что необычный окрас животного обусловлена редкими генетическими мутациями, пишет IFLScience. Причиной видоизменения исследователи считают аксантизм.

Команда ученых натолкнулась на редкую голубую древесную лягушку, зеленокожие представители которой живут только на северо-западе Австралии, во время вечернего отдыха: "Это было после наступления темноты, когда мы, сидя на скамейке в мастерской возле нашего исследовательского центра, впервые заметили ее. Это было очень увлекательно. Замечательные древесные лягушки сами по себе впечатляющие, но увидеть голубую – это шанс, который случается раз в жизни".

Типичные представители этого типа земноводных в среднем вырастают до 12 сантиметров в длину и имеют зеленый окрас, что помогает оставаться незаметными среди листьев. По словам ученых, такой оттенок кожи животное получило в результате комбинации синих и желтых пигментов, которые образуются в результате жизнедеятельности. Они предполагают, что уникальный голубой цвет лягушки стал следствием аксантизма, мутации, вмешивающейся в процесс синтеза золотистых красок.

"Очень редко у зеленой лягушки отсутствует желтый пигмент в коже, и это приводит к тому, что лягушка становится полностью или частично синей. За эти годы я видела десятки тысяч лягушек, которые были далеко не такими впечатляющими, как одна голубая", – объяснила куратор биологии сохранения земноводных и рептилий в Австралийском музее доктор Джоди Роули.

Ученые отметили, что потеря желтого пигмента делает лягушку-мутанта более заметной для хищников. Однако она имеет защитную железу с горькой жидкостью, находящейся на ее голове.

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