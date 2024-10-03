Украинка создала вышивку из бактерий: ученые это оценили. Фото

Бактериолог Руслана Таранюк из Волыни создала необычную вышиванку. При помощи микробов на хромогенной среде ученая вывела цветные узоры.

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Работа волынянки победила во Всеукраинском конкурсе микробиологов. Судьи оценили не только научный, но и креативный подход к микробиологии, пишет Район медицины.

Исполняющая обязанности заведующего централизованным отделением клинической микробиологии с отделом цитогенетики Волынского областного детского территориального медицинского объединения защиты материнства и детства Руслана Таранюк подчеркнула, что она очень любит свою работу, а также ценит украинские традиции.

"Бактериологию я очень люблю. Считаю, что человек, не любящий свою профессию, не должен им заниматься: результатов, вершин можно достичь только увлекаясь своим делом. Вышиванка для Украины – это наш культурный код, и на этот раз у меня возникла идея на конкурс рисунка сделать вышивку бактериями на хромогенной среде", – объяснила медик.

По словам ученой, хромогенная среда часто используется в работе по выявлению опасных бактерий, таких как Streptococcus agalactiae, что вызывает серьезные заболевания у новорожденных. Эта техника помогает быстрее диагностировать инфекции и своевременно назначать лечение.

Правда, создать узоры на, казалось бы, совершенно непригодном для этого фоне – непросто. "Для этого необходимо учитывать, как и на какой хромогенной среде, каким цветом будет расти тот или иной микроорганизм. Сначала необходимо подготовить эскиз и по эскизу уже делается рисунок", – сказала бактериолог.

Руслана Таранюк подчеркнула, что идея использовать вышиванку в своей работе возникла не случайно. "Это и патриотический посыл, и возможность использовать для творчества именно те среды, которые мы применяем в работе. Хотелось продемонстрировать, что даже на такой узкоспециализированной среде, как стрептококки группы B, можно сделать интересный рисунок", – отметила заведующий отделением.

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