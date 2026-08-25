Ученые зафиксировали неожиданную активность на одном из крупнейших спутников Юпитера

Каллисто долгое время считался самым спокойным из четырех крупных спутников Юпитера. В отличие от вулканического Ио или ледяной Европы с ее подповерхностным океаном, этот спутник имеет древнюю поверхность, густо покрытую ударными кратерами.

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Однако новые наблюдения космического телескопа James Webb свидетельствуют, что Каллисто вовсе не так геологически пассивен, как могло показаться. Как отмечает Phys.org, астрономы обнаружили необычное распределение водяного льда, углекислого газа и других веществ, которое указывает на сложное взаимодействие поверхности спутника с излучением Юпитера.

Что увидел телескоп James Webb на Каллисто

Международная команда исследователей под руководством Марии Камарки из Калифорнийского технологического института проанализировала данные, полученные с помощью ближнего инфракрасного спектрографа NIRSpec, установленного на телескопе James Webb. Наблюдения охватили различные участки Каллисто, в частности его заднее полушарие, огромный ударный бассейн Асгард и область Вальгаллы – крупнейшую многокольцевую ударную структуру на поверхности спутника.

Одним из ключевых открытий стала подробная карта распределения водяного льда. Спектрограф зафиксировал характерную особенность вблизи 3,1 микрометра, свидетельствующую о наличии кристаллического льда. На переднем полушарии Каллисто его концентрация оказалась тесно связана с рельефом: яркие ударные бассейны и более молодые кратеры демонстрируют повышенное содержание льда. Вероятно, древние столкновения с космическими телами высвобождали из-под поверхности свежий и более светлый материал.

В то же время задняя полусфера продемонстрировала совершенно иную картину. Здесь водяной лед образует своеобразную кольцевую структуру: его концентрация слабее у экватора и увеличивается ближе к высшим широтам. Исследователи предполагают, что на такое распределение может влиять плазма из магнитосферы Юпитера. Потоки заряженных частиц постоянно взаимодействуют с поверхностью Каллисто и могут изменять структуру льда.

Углекислый газ и загадочная атмосфера

Не менее интересным оказалось наличие углекислого газа. Телескоп James Webb зафиксировал спектральный сигнал вблизи 4,25 микрометра, характерный для замерзшего CO₂. Проблема заключается в том, что в условиях поверхности Каллисто этот газ не должен длительное время оставаться стабильным без определенного механизма его удержания или постоянного пополнения. На заднем полушарии твердый CO₂ сосредоточен преимущественно в центральной области и распределен почти противоположно по отношению к водному льду.

На переднем полушарии наибольшие концентрации CO₂ связаны с районами кратеров Лефн и Хеймдалль. Поскольку эти структуры считаются относительно молодыми, исследователи допускают, что углекислый газ мог образоваться или высвободиться в результате самих ударных событий. Это делает такие участки особенно важными для понимания химических процессов на спутнике.

Телескоп также обнаружил чрезвычайно разреженную атмосферу Каллисто, основным компонентом которой является CO₂. Ее распределение оказалось неоднородным: наибольшая концентрация наблюдалась вблизи бассейна Вальгалла, но она не совпадает ни с наибольшими запасами твердого углекислого газа, ни с самыми теплыми участками поверхности. Кроме того, исследователи зафиксировали сигнал на длине волны около 4,57 микрометра, который, вероятно, связан с соединениями углерода и азота. Их происхождение пока остается предметом научных дискуссий.

Полученные результаты заставляют ученых пересмотреть представления о Каллисто как о практически неизменном ледяном мире. Похоже, его поверхность постоянно подвергается воздействию заряженных частиц, ударов космических тел и сложных химических процессов, которые влияют на распределение воды и углекислого газа.

Еще больше информации планируется получить благодаря европейской миссии JUICE, которая уже направляется к системе Юпитера. В 2030-х годах аппарат совершит запланированные пролеты вблизи Каллисто и сможет исследовать его поверхность с помощью камер высокого разрешения и спектрометров.

OBOZ.UA писал, что Юпитер, как выяснилось, технически не вращается вокруг самого Солнца, а описывает траекторию вокруг пустой точки в космосе.

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