Ученые выяснили, какая музыка идеально подходит для работы и даже повышает производительность

Большое количество исследований показывает, что музыка оказывает влияние на человеческие эмоции. В ходе последнего анализа ученые выяснили, какая мелодика идеально подходит для работы и даже способна повысить производительность.

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Новаторское исследование показывает, что инструментальная музыка с "сильным ритмом" и "простой тональностью" может помочь людям повысить настроение и производительность, особенно при выполнении сложных задач, пишет Independent.

В последнем исследовании ученые сравнили влияние четырех разных музыкальных направлений на настроение и производительность почти 200 участников во время когнитивно сложного теста под названием "фланкерная задача".

Психологический эксперимент измерял способность людей сосредотачиваться на центральном раздражителе, который передается вместе с фланговым сигналом.

Этот окружающий стимул либо соответствует целям, либо не соответствует ей, что требует от участников сосредоточиться и реагировать только на центральную цель.

Четыре группы участников примерно из 50 человек в каждой выполняли задания с фланга, слушая четыре разных типа музыки, включая рекламируемую для поддержки "рабочего процесса" и "глубокой фокусировки".

Исследователи говорят, что эти два музыкальных типа были в основном выбраны, поскольку они демонстрируют выразительные отличия в музыкальных характеристиках, которые, как ожидается, будут влиять на поведение, несмотря на подобный маркетинг.

Ученые сравнили влияние популярной музыки и шума офисной атмосферы на результаты тестирования участников.

Специальная музыка "рабочего потока" в исследовании была получена из аналогичного списка воспроизведения в приложении для музыкальной терапии, которая характеризуется сильным ритмом, простой тональностью, умеренным динамизмом и распределенной спектральной энергией ниже 6000 герцов.

А музыка "глубокого фокуса" оказалась "относительно минималистичной" с более слабым ритмом и медленным темпом, а также более сдержанным динамиком, говорят эксперты.

"Ни рабочий процесс, ни музыка глубокой фокусировки не имели текстов. Группы были хорошо сбалансированы с точки зрения основных демографических показателей, музыкальной подготовки, базового состояния психического здоровья и стимулов", – объяснили исследователи.

Ученые обнаружили, что прослушивание музыки существенно улучшило настроение участников. Влияние мелодий на рабочий процесс на настроение также оказалось независимым от колебаний уровня тревоги, депрессии или стресса, которые сообщали участники за последнюю неделю.

"Это свидетельствует о том, что музыка во время выполнения работы может быть эффективной для управления настроением, даже когда люди страдают от эмоционального стресса. Она может быть полезна людям, которые теряют концентрацию из-за высокого уровня тревоги", – отметили исследователи.

"Мы показываем, что инструментальная музыка, специально составленная для поддержания сосредоточенности и концентрации во время работы, - сильный ритм, простая тональность, широкий спектр энергии и умеренный динамизм - улучшает настроение и увеличивает скорость обработки во время когнитивно сложной задачи", – подчеркнули эксперты.

Это исследование имеет реальные последствия для предоставления населению эффективных и доступных стратегий регулирования настроения и производительности во время рутинных рабочих задач, подытожили исследователи.

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