Ученые смоделировали столкновение астероида Бенну с Землей спустя 157 лет

Астероид Бенну является потенциально опасным объектом, занимающим третье место в списке возможных будущих столкновений с Землей, составленном Sentry. Существует возможность, что он может ударить по Земле через 157 лет.

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Ученые из Центра физики климата IBS (ICCP) при Национальном университете Пусана в Южной Корее смоделировали возможное столкновение. Они показали, как оно может спровоцировать цепь событий, включающих глобальную зиму и засуху на всей планете, пишет Forbes, ссылаясь на исследование, опубликованное в Science Advances.

Солнечная система полна объектов с околоземными орбитами. Большинство из них не представляют угрозы для Земли, но некоторые из них были идентифицированы как объекты интереса с незначительной вероятностью столкновения. Среди них астероид Бенну. Его диаметр около 500 м, и, согласно последним исследованиям, вероятность столкновения с Землей в сентябре 2182 года составляет 1 из 2700. Как пишет Eurek Alert, это подобно вероятности подбрасывания монеты 11 раз подряд с одинаковым результатом.

Для моделирования столкновения исследователи использовали суперкомпьютер IBS Aleph и запустили несколько сценариев. Худший из них предусматривает 400 миллионов тонн пыли, аэрозолей, мусора и пепла, попадающих в атмосферу Земли после столкновения с астероидом Бенном. Сначала удар создаст мощный кратер и приведет к разбрызгиванию материала в воздух вблизи места столкновения. Это приведет к мощной ударной волне и землетрясениям, пишет SNN Science. В результате чего солнечное затмение через пыль приведет к глобальному охлаждению поверхности до 4˚C, уменьшению глобального среднего количества осадков на 15% и серьезному разрушению озонового слоя примерно на 32%. Однако на региональном уровне эти влияния могут быть гораздо более показательны.

"Резкое влияние зимы создаст неблагоприятные климатические условия для роста растений, что приведет к первоначальному снижению фотосинтеза на 20-30% в наземных и морских экосистемах. Это, вероятно, приведет к серьезным сбоям в глобальной продовольственной безопасности", – объясняет доктор Лан Дай, научный сотрудник ICCP.

Кроме того, ученые смоделировали сценарий, по которому Бенну столкнулся с океаном. В этом случае это вызовет огромные цунами и выбросит в воздух большое количество водяных паров. Такие события могут вызвать глобальное истощение озонового слоя в верхних слоях атмосферы, и это может занять годы.

"Климатически активные аэрозоли, включая пыль, сажу и серу, могут способствовать многолетнему охлаждению после удара. В отличие от аэрозольного охлаждения, парниковые газы, такие как выбросы (углекислого газа), могут вызвать длительное потепление", – говорит Дай.

Также ученые говорят, что столкновения с астероидами происходили многократно в истории Земли. Ранние предки человека, возможно, пережили некоторые из этих событий, которые привели к изменению планет, и, возможно, даже повлияло на эволюцию человека и на нашу собственную генетическую структуру.

"Это исследование дает основу для количественной оценки возможных воздействий внезапных событий на раннюю эволюцию человека", – говорит Дай и добавляет, что на следующем этапе исследователи планируют более детально изучить раннюю реакцию человека на такие события с помощью компьютерных моделей на основе агентов, имитирующих отдельных людей, их жизненные циклы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что к Земле приближается огромный астероид.

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