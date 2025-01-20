Ученые обнаружили в мантии Земли 'затонувшие миры', которых там не должно быть

Потенциальные участки древней земной коры были обнаружены глубоко в мантии Земли. Эти "затонувшие миры", как их иногда называют исследователи, были обнаружены благодаря новому способу измерения структур внутренней части нашей планеты.

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Инновационный метод картографирования дает ученым неповторимые способности для исследования ранее недоступных глубин Земли. Однако эти таинственные пятна появляются там, где они не должны быть, пишет Space.com.

Десятилетиями ученые создавали картину недр Земли с помощью сейсмографов – трехмерных изображений, созданных путём измерения того, как сейсмические волны от землетрясений отражаются глубоко внутри нашей планеты.

По словам исследователей, этот метод помог идентифицировать древние участки земной коры, известные как субдукционные плиты, втянутые в мантию через зоны субдукции, где сталкиваются тектонические плиты. Например, в октябре 2024 года эксперты объявили об открытии участка морского дна, глубоко погрузившегося в мантию под островом Пасхи.

Используя новый тип сейсмографического изображения, ученые показали, что они обнаружили многочисленные потенциальные субдукционные плиты по всей мантии Земли.

Однако, в отличие от ранее идентифицированных субдуцированных плит, находящихся в областях, где тектонические плиты сейчас сталкиваются или раньше разбивались, некоторые из новых аномалий расположены в местах, где никогда не было известной тектонической активности. Непонятно, как они там очутились.

"С помощью новой модели высокого разрешения мы можем видеть такие аномалии повсюду в мантии Земли. Но точно не знаем, что это такое", – сказал докторант геологического института ETH Zurich в Швейцарии Томас Шоутен.

Ученые предполагают, что найденные пятна могут быть сделаны из корообразного материала, оставшегося после создания мантии 4 миллиарда лет назад. Или же состоя из другого такого же плотного материала, который вырос в мантии за последние несколько сотен миллионов лет.

Исследователи также предполагают, что недавно обнаруженные пятна могут быть субдуцированными плитами, главным образом потому, что сейсмические волны проходят через них с одинаковой скоростью. Но необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, действительно ли они похожи.

"Мы должны вычислить разные параметры материала, которые могут генерировать наблюдаемые скорости разных типов волн. То есть нужно глубже погрузиться в свойства материала, стоящего за скоростью волны", – отметил Томас Шоутен.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые нашли в глубинах Тихого океана "потерянный мир".

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