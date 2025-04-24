Ученые обнаружили планету с хвостом: ее расплавляет главная звезда

Астрономы недавно обнаружили удивительную экзопланету, которая не просто вращается вокруг своей звезды, а постепенно сгорает под ее беспощадным излучением. Планета BD+05 4868 b – это настоящий апокалиптический мир, где раскаленные лавовые океаны не успевают застыть, прежде чем испариться в открытый космос.

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В результате космического сгорания планета оставляет за собой огромный каменный хвост. Подробности рассказало издание ScienceAlert.

Планета BD+05 4868 b

BD+05 4868 b – крошечная каменистая экзопланета, вращающаяся вокруг своей звезды на чрезвычайно близком расстоянии, всего за 30,5 часа, что делает ее одной из самых экстремальных орбит, известных на сегодняшний день. Она расположена примерно в 140 световых годах от Земли и находится в двадцать раз ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу.

В результате этого близкого "прижатия" поверхность планеты настолько раскалена, что превращается в кипящий океан лавы, из которого материал буквально улетучивается в космос. Пыль и частицы минералов образуют огромный хвост, простирающийся на 9 миллионов километров – это примерно половина длины всей орбиты планеты.

Испаряющаяся планета

По словам ученых, планета уже потеряла более половины своей массы, и с каждым оборотом выбрасывает в космос вещество, эквивалентное массе горы Эверест. По прогнозам, ее полное исчезновение следует ожидать в течение 1–2 миллионов лет.

"Это очень малый объект с очень слабой гравитацией. Он легко теряет массу – и этот процесс только ускоряется", – объяснил Ави Шпорер, астроном миссии TESS.

Это лишь четвертый известный случай такого рода разрушения – экзопланет, похожих на Меркурий, распадающихся под влиянием своей звезды. Но BD+05 4868 b имеет самые плохие шансы на выживание. Ее хвост – доказательство того, что испарение происходит гораздо быстрее, чем у ранее обнаруженных подобных планет.

Как обнаружили планету и каковы перспективы исследования

Планета была обнаружена транзитным методом: астрономы фиксируют затемнение звезды, когда перед ней проходит планета. Но поведение BD+05 4868 b оказалось необычным: после транзита яркость звезды возвращалась в норму медленнее, чем ожидалось, а количество блокируемого света постоянно изменялось.

Это свидетельствовало о наличии размытой и нестабильной структуры, тянущейся за планетой – именно того же хвоста.

"Форма транзита очень напоминает комету, – говорит астрофизик Марк Хон. – Но вряд ли он содержит лед или газы: в таких температурных условиях они просто испарились бы. А хвост состоит из минеральной пыли, которая образуется из раскаленных недр планеты".

Интересно, что ученые также заметили меньший передний хвост, тянущийся впереди планеты – это редчайшее явление, которое может помочь глубже понять динамику таких пылевых структур.

Несмотря на свою обреченность, эта планета может дать науке бесценную информацию. Телескоп James Webb Space Telescope (JWST) потенциально может изучить состав ее "внутренностей", анализируя свет звезды, проходящий сквозь облако пыли. Таким образом, ученые получат непосредственный доступ к анализу химического состава недр каменистой экзопланеты.

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