Ученые нашли новую причину, почему люди изменяют своим партнерам

Ученые из Университета штата Калифорния обнаружили, что главными причинами неверности людей являются индивидуальные склонности, такие как их собственная приверженность отношениям и порогу искушения. И партнер здесь имеет минимальное влияние.

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Исследование показало, что люди, заявившие, что они очень привержены отношениям, на 78% реже прибегали к измене, чем участники, которые имели более низкий уровень преданности. Об этом пишет DailyMail.

Американские ученые опросили 1912 человек, которые были замужем или живут со своим партнером. Участники исследования отвечали на вопрос о том, был ли их партнер страстным, верили ли они, что их партнер был неверным, и об их собственной преданности отношениям.

Результаты опроса показали, что люди, которые заявили, что очень привержены отношениям, реже прибегали к измене, чем те, которые любят "вскочить в гречку".

"Решение быть неверным является исключительно индивидуалистическим выбором. И партнер здесь не играет ключевой роли. Поскольку больше секса и развитие более глубокой связи с партнером не служили сдерживающим фактором для неверности", – говорится в исследовании.

И даже если партнер проявляет заботу, это не удержит человека, если у него есть тяга к измене.

"Любить человека и давать ему все, что он хочет, не убережет его от измены. Решение оставаться верным является чисто личным решением. И в любой момент человек может сказать, что больше не хочет поддерживать отношения во избежание неверности своему партнеру", – сообщили авторы исследования.

Эти выводы отличаются от исследования 2020 года, доказывающего, что отсутствие любви и близости в отношениях связано с более длительными романами и большим количеством публичных свиданий с партнером по роману.

По данным предварительных исследований, 16% супружеских пар признались, что были неверными в какой-то момент брака, а 57% отношений закончились разводом из-за неверности.

"Общение и доверие являются основными элементами здоровых отношений. Когда эти составляющие отсутствуют, отношения обречены на крах", – подчеркнул брачный и семейный терапевт Джефф Ю.

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