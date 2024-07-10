УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Ученые нашли новую причину, почему люди изменяют своим партнерам

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
108
Ученые нашли новую причину, почему люди изменяют своим партнерам

Ученые из Университета штата Калифорния обнаружили, что главными причинами неверности людей являются индивидуальные склонности, такие как их собственная приверженность отношениям и порогу искушения. И партнер здесь имеет минимальное влияние.

Видео дня

Исследование показало, что люди, заявившие, что они очень привержены отношениям, на 78% реже прибегали к измене, чем участники, которые имели более низкий уровень преданности. Об этом пишет DailyMail.

Ученые нашли новую причину, почему люди изменяют своим партнерам

Американские ученые опросили 1912 человек, которые были замужем или живут со своим партнером. Участники исследования отвечали на вопрос о том, был ли их партнер страстным, верили ли они, что их партнер был неверным, и об их собственной преданности отношениям.

Результаты опроса показали, что люди, которые заявили, что очень привержены отношениям, реже прибегали к измене, чем те, которые любят "вскочить в гречку".

"Решение быть неверным является исключительно индивидуалистическим выбором. И партнер здесь не играет ключевой роли. Поскольку больше секса и развитие более глубокой связи с партнером не служили сдерживающим фактором для неверности", – говорится в исследовании.

Ученые нашли новую причину, почему люди изменяют своим партнерам

И даже если партнер проявляет заботу, это не удержит человека, если у него есть тяга к измене.

"Любить человека и давать ему все, что он хочет, не убережет его от измены. Решение оставаться верным является чисто личным решением. И в любой момент человек может сказать, что больше не хочет поддерживать отношения во избежание неверности своему партнеру", – сообщили авторы исследования.

Ученые нашли новую причину, почему люди изменяют своим партнерам

Эти выводы отличаются от исследования 2020 года, доказывающего, что отсутствие любви и близости в отношениях связано с более длительными романами и большим количеством публичных свиданий с партнером по роману.

По данным предварительных исследований, 16% супружеских пар признались, что были неверными в какой-то момент брака, а 57% отношений закончились разводом из-за неверности.

Ученые нашли новую причину, почему люди изменяют своим партнерам

"Общение и доверие являются основными элементами здоровых отношений. Когда эти составляющие отсутствуют, отношения обречены на крах", – подчеркнул брачный и семейный терапевт Джефф Ю.

Ранее OBOZ.UA давал топ-7 факторов, указывающих на бабника, и советы, как не попасть к нему на крючок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!