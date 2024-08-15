Ученые наконец-то разгадали главную тайну Стоунхенджа

Среди главных загадок британского памятника Стоунхендж лежит Алтарный камень, происхождение и предназначение которого является тайной, которую не могли разгадать многие годы. Однако новый анализ показал, что эта огромная плита из песчаника была доставлена из Шотландии.

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Исследователи заявили, что геохимический отпечаток Алтарного камня идеально соответствует фундаменту, найденному в северо-восточной Шотландии. Это свидетельствует о том, что создатели Стоунхенджу везли эту гигантскую прямоугольную глыбу весом около шести тонн 700 километров на равнину Солсбери, пишет Reuters.

Памятное название "Алтарный камень" происходит от интерпретации XVII века английским архитектором Иниго Джонсом.

"Он получил свое название потому, что он плоский как стол, но мы не знаем, всегда ли он был таким, и мы не знаем, для чего именно он использовался. Мы знаем, что восходящее солнце во время солнцестояния освещает его", – сказал профессор изотопной геологии Университета Кертина и соавтор исследования Крис Киркленд.

Алтарный камень – это серо-зеленый песчаник длиной 4,9 метра. Он содержит зерна разных минералов. Исследователи проанализировали возраст и химический состав зерен циркона, апатита и рутила в двух фрагментах алтарного камня. Возраст циркона в основном датируется 1-2 миллиардами лет назад. А рутил и апатит – примерно 450 миллионами лет назад.

Химический состав обломков совпадал с шотландской коренной породой из региона Оркадского бассейна, от Инвернесса до северо-восточного края Шотландии и далее. Хотя до сих пор ученые считали, что алтарный камень был доставлен из Уэльса, как и некоторые другие крупные камни Стоунхенджу.

"И совпадение такого типа возрастных отпечатков, которые мы получили из этих минералов, идентично Оркадскому бассейну в Шотландии, а не в Уэльсе", – сказал геолог и соавтор исследования Ник Пирс из Университета Абериствит в Уэльсе.

"Выводы действительно замечательные – они переворачивают то, что считалось на протяжении последнего столетия. Нам удалось определить возраст и химические отпечатки, возможно одного из самых известных камней во всемирно известном древнем памятнике. Приятно знать, что наш химический анализ и датировка наконец-то раскрыли эту великую тайну. Теперь мы можем сказать, что эта культовая скала шотландская, а не валлийская", – добавил другой соавтор исследования профессор Ричард Бевинс из Университета Абериствита.

Поскольку доставить такой огромный груз из Шотландии в Уилтшир было сложно, это подчеркивает важность Алтарного камня для строителей Стоунхенджу.

"Как это было перемещено, неизвестно, но морское судоходство является реалистическим предложением, учитывая горную и лесистую местность возможных сухопутных маршрутов", – предположил Бевинс.

Стоунхендж был построен в несколько этапов в течение примерно 500 лет, начиная с 3000 года до нашей эры. Эта загадочная британская достопримечательность остается местом очарования и привлекает миллионы туристов со всего мира.

"Это обеспечивает связь с нашими древними предками, которые создали нечто, что выдержало время", – добавил профессор Крис Киркленд.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые разгадали одну из тайн Стоунхенджу над которой думали 300 лет.

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