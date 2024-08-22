Ученые наконец-то объяснили, почему еда в космосе удивительна на вкус

Последствия пребывания космонавтами в космосе могут быть совершенно разными. Они колеблются от опасности до банального неудобства, но есть еще один факт – просто не вкусная еда.

Видео дня

Это странное явление может быть достаточно серьезной проблемой, поэтому некоторые астронавты пытаются получить достаточное количество пищи. Это побудило группу ученых по пищевым продуктам из Австралии и Нидерландов исследовать потенциальные причины, пишет Science Alert.

Согласно данным последнего исследования, ответ на вопрос "почему еда в космосе удивительна по вкусу" может заключаться в том, что астронавты находятся изолированно и испытывают дискомфорт, а не находятся на орбите.

Предыдущие исследования показали, что эта проблема может возникнуть из-за изменения жидкости, влияния невесомости на то, как распределяются внутренние жидкости тела, вызывая отек лица, которое спадает, когда тело адаптируется к новой среде.

Однако некоторые астронавты сообщили, что их проблемы с едой сохранялись даже после того, как эффект изменения жидкости истек. Поэтому ученый из пищевых продуктов Грейс Локе из Университета RMIT в Австралии и ее коллеги сосредоточились на том, как окружение и психическое состояние человека могут влиять на его восприятие ароматов, что оказывает большое влияние на привлекательность пищи.

Результаты свидетельствуют о том, что, по крайней мере, некоторые ароматы воспринимаются по-разному в разных средах – хотя и не так, как ожидали исследователи.

"Одна из долгосрочных целей исследования состоит в том, чтобы создать лучше подобранную пищу для астронавтов, а также других людей, которые находятся в изолированных средах, чтобы увеличить их потребление пищи ближе к 100 процентам", – говорит старший автор Джулия Лоу, исследователь сенсорной и пищевого поведения в RMIT.

Для исследования команда ученых поместила участников в виртуальную реальность, созданную для имитации пребывания на Международной космической станции (МКС). Эта среда VR включала плавучие объекты для имитации микрогравитации, а также "установленный космический аппарат, чтобы вызвать чувство беспорядка и замкнутости", и фоновый шум, имитирующий громкие рабочие звуки, о которых сообщалось в рамках МКС.

Ученые предоставили участникам образцы трех разных запахов: ванили, миндаля и лимона. Их попросили оценить интенсивность каждого запаха по шкале от 1 до 5 – сначала в обычной комнате, а затем в смоделированной среде МКС.

Интересно, что участники сообщили, что в то время как запах лимона оставался одинаковым в обеих средах, остальные два запаха казались более интенсивными в симулированной МКС. Исследователи подозревают, что бензальдегид, летучее ароматическое соединение, содержащееся как в миндале, так и в ванили, но не в лимоне, является ключевым фактором в этом.

И хотя исследование не обязательно дает ответ на то, почему чувство вкуса и запаха астронавтов остаются притупленными после того, как изменение жидкости уменьшается, оно подтверждает гипотезу о том, что восприятие запаха зависит от контекста.

Кроме того, это исследование указывает на возможные пути смягчения проблемы. По мнению авторов, определенные летучие соединения, имеющие общие профили запаха (т.е. сладкие), имеют большую вероятность контекстуального воздействия по сравнению с другими.

И если это действительно так, то обнаружение соединений, которые сохраняют свою привлекательность в таких средах, как МКС, или даже становятся более привлекательными, может повлиять на разработку диеты астронавтов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что космический корабль NASA зафиксировал на Солнце рекордное количество пятен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!