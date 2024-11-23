У астронавтов, которые провели около 6 месяцев на МКС, заметили странные изменения сознания

Ученые провели исследование, где проанализировали состояние космонавтов, которые проводили на Международной космической станции в среднем шесть месяцев. Оказалось, что астронавты ощутили временное замедление когнитивных способностей. Некоторые из этих изменений не возобновлялись, пока астронавты не вернулись на Землю.

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Ученые уже давно знали о сбоях, возникающих в человеческом теле, включая радиационное облучение, потерю плотности костной ткани и проблемы со сном. Но теперь они выяснили, что когнитивные показатели астронавтов могут ухудшаться в космосе, пишет The Sun.

В ходе исследования учеными были проанализированы 25 астронавтов, прошедших ряд испытаний, включавших измерение их скорости и точности в разные моменты. В частности, перед полетом, в начале и конце полета, а также через 10 и 30 дней после приземления.

Ученые обнаружили, что астронавты в космосе реагировали медленнее с точки зрения скорости, рабочей памяти и внимания, чем в период пребывания на Земле. Но от этого астронавты оказались не менее точными.

"Когнитивные показатели были в целом стабильными с течением времени с некоторыми отличиями, которые наблюдались на разных этапах миссии для конкретных подтестов", – объясняют авторы исследования.

Ученые указывают, что снижение производительности скорости обработки, зрительной рабочей памяти и постоянного внимания наблюдалось в начале полета. Снижение же склонности к риску – во время позднего полета и на этапе миссии после полета.

"Исследовательский анализ не выявил четкую модель связи между когнитивными возможностями и сном или оценками бдительности", – добавляют ученые.

Также ученые отметили, что не было доказательств повреждения мозга или постоянных когнитивных проблем.

"Жизнь и работа в космосе не были связаны с распространенными когнитивными нарушениями, свидетельствующими о значительном повреждении мозга", – уточнила доктор Шина Дев, исследователь из Лаборатории поведенческого здоровья и эффективности NASA.

К сожалению, исследование не показало, почему именно произошли изменения. По мнению ученых, это может быть связано со стрессом.

"Даже на Земле скорость обработки, рабочая память и внимание являются когнитивными областями, которые могут показывать временные изменения, когда человек находится в состоянии стресса. Другие сферы, такие как память, менее уязвимы к стрессовым факторам", – пояснила Дев.

Ученые уточнили, что по их мнению наиболее уязвимые области во время пребывания астронавтов на борту МКС такие же, как и те, которые более восприимчивы к стрессовым факторам на Земле.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в NASA сообщили новые детали о состоянии астронавта, застрявшей на МКС.

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