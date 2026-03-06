Телескоп Уэбба обнаружил странные пятна в космосе: что это может быть

Космический телескоп Джеймса Уэбба продолжает открывать новые тайны ранней Вселенной. Во время наблюдений астрономы обнаружили десятки загадочных объектов, которые получили название "маленькие красные пятнышки".

Сначала исследователи предполагали, что это могут быть галактики с активными черными дырами. Однако новое исследование предлагает другое объяснение их происхождения. Ученые предполагают, что эти объекты могут быть сверхмассивными звездами, которые существовали в начале формирования Вселенной. Исследование было опубликовано в The Astrophysical Journal.

Таинственные объекты ранней Вселенной

"Маленькие красные точки" появились в течение первых двух миллиардов лет после возникновения Вселенной и стали одним из самых интересных открытий телескопа Джеймса Уэбба. Из-за компактных размеров и яркого свечения астрономы сначала предположили, что это активные галактические ядра — галактики, в центре которых расположены черные дыры, активно поглощающие материю, пишет Live Science.

Впрочем, дальнейшие наблюдения поставили эту гипотезу под сомнение. Объекты оказались гораздо меньше, чем типичные галактики, а также не демонстрируют мощного рентгеновского излучения, которое обычно сопровождает активные черные дыры. Кроме того, в спектре этих объектов почти отсутствуют тяжелые элементы, что намекает на очень "примитивный" состав газа.

Именно поэтому исследователи Девеш Нандал и Ави Лоеб из Гарвардского и Смитсоновского центра астрофизики решили проверить другую версию. Они предположили, что эти компактные источники света могут быть сверхмассивными звездами, которые существовали перед тем, как превратиться в черные дыры.

Сверхмассивные звезды — возможные "предшественники" черных дыр

В рамках исследования астрономы создали модель сверхмассивной звезды, масса которой может превышать массу Солнца в миллионы раз. Такие объекты, предположительно, состояли почти полностью из водорода и гелия и принадлежали к самому первому поколению звезд во Вселенной.

Ученые сравнили результаты моделирования с характеристиками двух известных объектов — MoM-BH*-1 и The Cliff, которые сформировались примерно через 650 миллионов и 1,8 миллиарда лет после Большого взрыва. Модель показала, что сверхмассивные звезды могут объяснить не только яркость этих объектов, но и особенности их спектра.

Одной из характерных черт "красных пятнышек" является необычная V-образная форма спектра. Ранее ее объясняли влиянием космической пыли, которая поглощает свет. Однако новая модель свидетельствует, что такой эффект может возникать из-за атмосферы самой звезды и процессов потери массы.

По оценкам астрономов, подобные сверхмассивные звезды могли светить очень недолго — примерно 10 тысяч лет, если их масса была чрезвычайно большой. Если же масса была меньше, их существование могло длиться до миллиона лет. Именно короткий жизненный цикл может объяснять, почему подобные объекты сложно наблюдать.

В то же время часть ученых считает, что эти объекты все же могут быть черными дырами, которые активно поглощают материю. Окончательно решить эту загадку помогут будущие наблюдения — в частности рентгеновские и радиоизмерения, которые могут показать, есть ли в центре этих объектов скрытые черные дыры.

