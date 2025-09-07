Телескоп James Webb показал яркое звездное скопление в созвездии Скорпиона. Фото

Космический телескоп James Webb сделал уникальное фото яркого звездного скопления в созвездии Скорпиона. На изображении можно увидеть космический пейзаж из пыли и газа, который формируют ветры и излучение молодых массивных звезд.

На первый взгляд, сцена напоминает освещенную вершину гор, окутанную облаками. На самом деле это часть туманности, где происходит активное рождение звезд, и свет от них вырезает сложные структуры в облаках газа и пыли. Об этом сообщает esawebb.org.

Фото было сделано с помощью ближней инфракрасной камеры NIRCam на телескопе Webb. На нем видны тысячи звезд, похожих на россыпь драгоценных камней разных размеров и цветов.

Самые яркие звезды выделяются шеститочечными пиками, которые свидетельствуют об их массивности. Меньшие звезды имеют оттенки белого, желтого или красного, что зависит от их типа и количества пыли вокруг.

Звездное скопление Pismis 24

Центральным объектом на снимке является молодое звездное скопление Pismis 24, расположенное в ядре туманности Омар. Оно находится на расстоянии примерно 5500 световых лет от Земли в созвездии Скорпиона и считается одним из ближайших и самых ярких мест рождения массивных звезд.

Астрономы отмечают, что эта область является одной из лучших для исследования свойств горячих молодых светил и изучения их эволюции. Здесь можно наблюдать звезды разных размеров и масс, которые формируют сложный звездный ландшафт.

Гигантская звезда Pismis 24-1

В центре скопления выделяется чрезвычайно яркая Pismis 24-1. Она расположена среди зубчатых оранжевых "вершин", и самый высокий шпиль туманности направлен прямо на нее.

Сначала ее считали самой большой известной звездой, однако позже оказалось, что это система по меньшей мере из двух звезд. "С массами 74 и 66 солнечных масс соответственно, эти светила остаются одними из самых массивных и ярких, которые когда-либо наблюдали", – отмечают ученые.

Масштабы космических структур

Молодые горячие звезды, которые в восемь раз горячее Солнца, излучают мощные потоки энергии и ветры. Это излучение создает полость в туманности и формирует зрелищные шпили и хребты.

"Драматические столбы газа напоминают пальцы, направленные на молодые звезды, которые их сформировали", – объясняют астрономы. Внутри этих структур, под действием сил гравитации и сжатия, образуются новые светила.

Самый высокий шпиль на фото простирается примерно на 5,4 световых лет. Для сравнения, в его ширине уместилось бы более 200 солнечных систем до орбиты Нептуна.

На изображении также видны потоки ионизированного газа, завесы пыли и десятки тысяч звезд позади скопления, принадлежащих к Млечному Пути. Это делает картину еще более масштабной и детализированной.

Ученые рассказали о цветах на снимке

Голубой цвет указывает на горячий ионизированный водород, нагретый массивными молодыми звездами.

Оранжевый соответствует молекулам пыли.

Красный – холодному и плотному молекулярному водороду.

Черный – наиболее густым участкам, которые не излучают света.

Белые размытые области – это газ и пыль, которые рассеивают свет звезд.

