Как выглядит Земля с Луны: в сети напомнили уникальное фото

Любуясь полной Луной, вы, наверное, хоть раз задумывались, а как выглядит планета Земля, если смотреть на нее с поверхности ее естественного спутника. И впервые такую возможность человечество получило 23 августа 1966 года.

Как пишет издание Live Science, именно тогда был сделан зернистый черно-белый снимок, на котором наша планета была отражена в виде полумесяца над лунным горизонтом. На то время это был знаковый снимок — и незапланированный, по данным NASA. Его удалось получить с космического аппарата NASA Lunar Orbiter 1, который передал изображение на станцию слежения в Робледо Де Чавела неподалеку от Мадрида.

Аппарат Lunar Orbiter 1 был первым американским устройством, которое вышло на орбиту Луны. Он был запущен ракетой-носителем Atlas-Agena D с мыса Канаверал, штат Флорида, 10 августа 1966 года и вышел на лунную орбиту через четыре дня. По данным NASA, зонд выполнял картографическую миссию, предназначенную для фотографирования потенциально безопасных мест посадки на Луне – они нужны были для миссий NASA Surveyor и Apollo. Хотя система камер космического аппарата не имела высокой детализации, она делала гораздо более детальные снимки с лунной орбиты, чем это было возможно с Земли даже с помощью крупнейших телескопов того времени.

Камера аппарата Lunar Orbiter 1, изготовленная компанией Eastman Kodak, была оснащена автоматизированной системой, которая проявляла экспонированную пленку, сканировала изображения и передавала их на Землю. По данным NASA, камера изначально разработана Национальным управлением разведки и использовалась на спутниках-разведчиках Samos времен Холодной войны. Их США запускали в 1960-х годах.

Аппарат Lunar Orbiter 1 находился на орбите Луны в течение 76 дней и исследовал ее, пока не врезался в лунную поверхность 29 октября 1966 года. За это время камера зонда сделала снимки девяти потенциальных посадочных площадок для программы Apollo и семи резервных вариантов для этого. Снимок Земли удалось получить 23 августа 1966 года в 16:35 по Гринвичу, когда космический аппарат находился на 16-м витке. Произошло это за несколько мгновений до того, как он погрузился в темноту обратной стороны Луны.

Следующий подобный кадр удалось получить более чем через два года после этого. В канун Рождества 1968 года Билл Андерс, пилот лунного модуля корабля Apollo-8 – первой миссии на окололунной орбите – сделал культовый снимок "Восход Земли". Это цветное изображение с более высоким разрешением привлекло огромное внимание человечества и стало настоящим культурным событием. На нем бело-голубая Земля в форме полумесяца зрелищно восходит над поверхностью своего спутника. Впрочем, значительно менее качественный кадр, который удалось получить Lunar Orbiter 1 двумя годами ранее, стал первым в истории подобным изображением.

