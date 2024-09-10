Телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал в космосе 'знак вопроса' из двух галактик. Фото

Прошло 7 миллиардов лет назад, и время расцвета звездообразования во Вселенной начинает замедляться. Как могла выглядеть наша галактика Млечный путь в то время?

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Астрономы нашли подсказки с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба NASA. Ими оказался космический знак вопроса, являющийся результатом редкого выравнивания в пространстве световых лет, пишет Science NASA.

"Мы знаем лишь о трех-четырех случаях появления подобных конфигураций гравитационных линз во вселенной, которую можно наблюдать. Это делает находку захватывающей, поскольку она демонстрирует мощность Вебба и предполагает, что теперь, возможно, мы найдем больше таких", – говорит астроном Гийом Депре. член группы, представляющей результаты Вебба.

Хотя эту область ранее наблюдали с помощью космического телескопа Хаббла NASA, пыле-красную галактику, образующую интригующую форму вопросительного знака, удалось увидеть только Уэббу. Это результат того, что длины волны света, которые обнаруживает Хаббл, попадают в ловушку космической пыли, тогда как более длинные волны инфракрасного света могут проходить и оказываться приборами Вебба.

Астрономы использовали оба телескопа для наблюдения за скоплением галактик MACS-J0417.5-1154, которое действует как увеличительное стекло, поскольку скопление настолько массивно, что искажает ткань пространства-времени. Это позволяет астрономам видеть повышенные детали в гораздо более отдаленных галактиках позади скопления. Однако те же гравитационные эффекты, которые увеличивают галактики, также приводят к искажению, в результате чего галактики выглядят размазанными по небу дугами и даже появляются несколько раз. Эти оптические иллюзии в космосе называются гравитационным линзированием.

Красная галактика, обнаруженная Веббом, вместе со спиральной галактикой, с которой она взаимодействует, и ее ранее обнаружил Хаббл, увеличиваются и уродуются необычным образом, что требует особого, редкого выравнивания между далекими галактиками, линзой и наблюдателем – то, что астрономы называют гравитационной линзой. Это объясняет пять изображений пары галактик, которые можно увидеть на изображении Вебба, четыре из которых отображают верхнюю часть вопросительного знака. Точка на вопросительном знаке – это несвязанная галактика, которая случайно оказалась в нужном месте и пространстве-времени.

В дополнение к исследованию способности инструмента Webb NIRISS (Near-Infrared Imager and Slitless Spectrograph) обнаруживать места образования звезд в галактике, удаленной на миллиарды световых лет от нас, исследовательская группа также не смогла удержаться от выделения формы вопросительного знака: "Это просто круто выглядит. Вот почему я увлекся астрономией в детстве – из-за таких удивительных изображений", – сказал астроном Марчин Савицки, один из ведущих исследователей в команде.

"Обе галактики в паре "Знак вопроса" демонстрируют активное звездообразование в нескольких компактных областях, вероятно, в результате столкновения газа из двух галактик. Однако форма ни одной из галактик не выглядит слишком разрушенной, поэтому мы, вероятно, видим начало их взаимодействия друг с другом", – объяснила Эстрада-Карпентер.

Напомним, это уже не в первый раз, когда астрономы видели вопросительный знак в галактике. Ранее они заметили его в верхнем углу изображения телескопа, который остается самым большим и мощным из всех когда-либо запущенных в космос.

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