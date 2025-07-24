Тараканы-шпионы и роботы с искусственным интеллектом: как Германия готовится к будущим войнам

Германия – крупнейшая экономика Европы – стремится играть центральную роль в перевооружении континента. Правительство канцлера Фридриха Мерца рассматривает искусственный интеллект и стартап-технологии как ключевые для своих оборонных планов.

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Одновременно с этим ФРГ сокращает бюрократию, чтобы напрямую связать стартапы с высшими эшелонами вооруженных сил. Об этом пишет Reuters, пообщавшись с двумя десятками руководителей, инвесторов и политиков.

Учитывая все большую неопределенность военной поддержки со стороны США, Германия – один из крупнейших спонсоров Украины – планирует почти втрое увеличить свой регулярный оборонный бюджет примерно до 162 миллиардов евро в год до 2029 года. Значительная часть этих денег пойдет на переосмысление характера ведения войны, сообщили источники.

Сотрудничество стартапов с правительством

Компания Helsing является одним из немецких оборонных стартапов, разрабатывающих передовые технологии, от танкоподобных роботов с искусственным интеллектом и беспилотных мини-подводных лодок до боевых тараканов-шпионов.

"Мы хотим помочь вернуть Европе ее хребет", – сказал соучредитель компании Гундберт Шерф.

По словам одного из источников, некоторые из небольших немецких фирм сейчас консультируют правительство наравне с крупными компаниями, такими как Rheinmetall и Hensoldt. Последние имеют меньше стимулов сосредотачиваться в первую очередь на инновациях, учитывая их длительное отставание в разработке традиционных систем.

Ганс Кристоф Ацподиен, глава немецкой ассоциации сектора безопасности и обороны BDSV, сказал, что одна из проблем заключается в том, что система военных закупок ориентирована на постоянных поставщиков и не очень хорошо приспособлена к быстрым темпам, которых требуют новые технологии.

Министерство обороны Германии заявило, что принимает меры для ускорения закупок и лучшей интеграции стартапов, чтобы сделать новые технологии быстро доступными для Бундесвера.

Аннетт Ленигк-Эмден, глава мощного закупочного агентства вооруженных сил ФРГ, подчеркнула, что дроны и искусственный интеллект являются новыми отраслями, которые Германия должна развивать.

"Изменения, которые они приносят на поле боя, столь же революционные, как и появление пулемета, танка или самолета", – сказала она Reuters.

Тараканы-шпионы

Свен Вайценеггер, возглавляющий Центр киберинноваций, инновационный хаб Бундесвера, сказал, что война в Украине также меняет общественные настроения, снимая клеймо с работы в оборонном секторе. Сейчас чиновник получает 20-30 запросов в Linkedin в день, по сравнению с 2-3 запросами в неделю в 2020 году, с идеями по развитию оборонных технологий.

Некоторые идеи, которые сейчас разрабатываются, похожи на научную фантастику. Например, тараканы-киборги Swarm Biotactics, оснащенные специальными миниатюрными рюкзаками, которые позволяют собирать данные в режиме реального времени с помощью камер.

Электрические импульсы должны позволить человеку дистанционно управлять движениями насекомых. Цель заключается в том, чтобы они предоставляли информацию для наблюдения во вражеской среде – например, данные о вражеских позициях.

"Наши биороботы, созданные на основе живых насекомых, оснащены нейростимуляторами, сенсорами и модулями безопасной связи. Ими можно управлять индивидуально или автономно в роях", – говорит генеральный директор Стефан Вильгельм.

Как сообщал OBOZ.UA, биоинженерам удалось превратить жуков из семейства чернотелок в киборгов, движениями которых можно управлять для поиска людей под завалами. Насекомые могут двигаться по стенам и преодолевать препятствия на своем пути лучше, чем другие насекомые-киборги и роботы с этим же назначением.

Кроме того, мы рассказывали, как ученые превращают тараканов в киборгов, наделив их суперспособностями навигации. Эксперты убеждены, что эти насекомые могут стать спасателями будущего.

Также мы писали о том, что в США ученые научились использовать саранчу для обнаружения взрывчатки, как это делают собаки-нюхачи.

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