Сутки увеличатся на час: ученые сделали тревожное предупреждение

Факт, что в земных сутках содержится 24 часа, кажется нам аксиомой. Однако ученые предупреждают, что в будущем это изменится.

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На протяжении веков мы жили по этому 24-часовому циклу, но недавние исследования показывают, что вращение планета Земля постепенно замедляется. Как пишет издание Daily Galaxy, это может привести к тому, что в далеком будущем продолжительность суток на нашей планете будет составлять 25 часов.

Фактическая продолжительность суток

На самом деле, сутки на Земле длятся не ровно 24 часа. Фактически, звездные сутки – время, необходимое Земле для завершения одного полного оборота вокруг собственной оси – длятся 23 часа, 56 минут и 4 секунды. Небольшое расхождение во времени корректируется солнечными сутками, за которые мы обычно принимаем 24 часа.

Однако этот, казалось бы, устойчивый ритм претерпевает изменения. Вращение Земли никогда не было идеально постоянным, и такие факторы, как гравитационное взаимодействие, внутренние сдвиги внутри планеты и атмосферные изменения, играют роль в изменении скорости вращения Земли.

Как замедляется вращение Земли

Сочетание внутренних и внешних сил влияет на скорость вращения Земли. Наиболее значимой среди таких сил является гравитационное притяжение Луны, которое создает приливные силы Земли. Это взаимодействие вызывает небольшую силу трения, которая постепенно замедляет вращение Земли.

Перераспределение массы внутри планеты, включая движения ядра Земли и эффекты таяния льда, также вносит свой вклад в эти изменения скорости вращения. С другой стороны, прецессия земной оси – медленные изменения наклона планеты – влияет на скорость вращения Земли, хотя и менее заметным образом.

Взгляд в древние дни Земли

Тысячи лет назад Земля вращалась гораздо быстрее. Когда Луна только сформировалась около 4,5 млрд лет назад, один земной день длился всего около 10 часов. Со временем гравитационное влияние Луны замедлило вращение Земли, постепенно удлинив продолжительность дня. К тому времени, когда Земля достигла ранних стадий своей нынешней конфигурации, день растянулся до 19-20 часов.

Это замедление продолжалось в течение последних 600 миллионов лет, и данная тенденция не показывает никаких признаков обращения в обратную сторону. Текущая средняя продолжительность дня в 24 часа является результатом этого сложного процесса.

Новая эра хронометража

Согласно новым исследованиям, сутки на Земле в конце концов могут увеличиться до 25 часов. Чтобы сделать такой прогноз, ученые воспользовались лазерными приборами, способными измерять тонкие изменения вращения Земли с невероятной точностью. Основываясь на этих измерениях, ученые предполагают, что через 200 миллионов лет земные сутки могут удлиниться на целый час.

Потенциальный переход к более длинным дням поднимает интересные вопросы о том, как может адаптироваться жизнь на Земле. От корректировки систем отсчета времени до биологического влияния на циркадные ритмы последствия такой трансформации могут изменить то, как люди живут и работают.

Несмотря на то, что последствия замедления вращения Земли могут быть не сразу заметны большинству людей, это исследование дает увлекательный взгляд на динамические силы, формирующие нашу планету. Сейчас 24-часовые сутки кажутся нам привычной константой, но будущее может заметно это изменить.

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