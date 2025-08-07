'Старше' динозавров: в Одесской области заметили редкую черепаху. Фото и видео

В Одесской области на днях заметили европейскую болотную черепаху. Ее увидели возле пруда на северо-западной окраине поселка Ширяево.

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Об этом сообщили на странице Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа в Facebook. Там рассказали, что предки этих черепах появились еще 200 миллионов лет назад в мезозойскую эру, когда динозавры только "набирали популярность".

"И хоть из 26 семейств черепах по сей день дожили лишь 12 – эта скромная представительница все еще держится на плаву", – сказано в сообщении.

Что известно о европейской болотной черепахе

Сегодня она – на грани исчезновения. Европейская болотная черепаха занесена в красный список Международного союза охраны природы, Европейский красный список, охраняется Бернской конвенцией.

Основные угрозы для нее – это осушение болот, изменение русел рек, уничтожение мелких водоемов, то есть то, как влияет на природу человечество.

Где эти черепахи встречаются в Украине

В Одесской области эта черепаха еще выживает в водах Кодымы, Тилигула, Куяльников, Чичиклии, прудах и пойменных болотах.

Она держится на мелководье, умеет мгновенно исчезнуть в иле при угрозе, быстро плавает, хотя на суше – медленнее.

Чем питаются черепахи

В целом европейская болотная черепаха всеядна, однако предпочтение отдает белковому меню: насекомые, моллюски, ракообразные, лягушки, иногда рыба. При этом она помогает человеку, уничтожая комаров и больную рыбу.

Живут эти черепахи десятки лет.

"Но если вы решили взять ее домой – вспомните, что травка и капуста – это не любовь, а приговор. На таком "меню" она не протянет и года. Если вам посчастливится увидеть болотную черепаху – не берите ее в руки, не тащите домой, не кормите "со стола". Просто сохраните эту встречу в фото и памяти. Как сделали мы", – призвали экологи.

Как сообщал OBOZ.UA, черепаха Джонатан, обитающая на острове Святой Елены, является старейшим наземным животным на планете. В 2025 году ей исполняется 193 года.

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