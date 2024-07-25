Старейшее послание в мире. Американка нашла на пляже бутылку с запиской 1876 года

Прогуливаясь по берегу Оушен-Сити, американского штата Нью-Джерси, женщина увидела в песке необычную бутылку. Взяв ее в руки, исследовательница нашла внутри послание, датированное 1876 годом.

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Выяснилось, что это рукописное сообщение является старейшим посланием в бутылке, которое когда-либо находили в мире. Это очень интересное открытие, пишет DailyMail.

Дизайнер поздравительных открыток Эми Смит Мерфи рассказала, что была удивлена увидеть такую странную вещь на пляже. "Я просто подумала: "Это удивительно. Что это?" – сказала 49-летняя женщина.

Мерфи очень заинтересовалась находкой и стремилась разгадать ее тайну. Прежде всего она должна была достать рукописную надпись, которая была тщательно запихана в бутылку. Это сделала ее племянница Эми с помощью штопора и пинцета.

Несмотря на то, что бутылка была закупорена, надпись с годами немножко стерлась. "Мы потратили 48 часов, чтобы действительно понять, что там написано", – призналась Эми Смит.

Надпись была такой: "Яхта "Нептун" возле Атлантик-Сити, Нью-Джерси. 6 августа – 76".

Женщина сделала определенные запросы, посмотрев на саму бутылку, на которой изображен бренд Barr & Brother Philadelphia. Согласно оценочному сайту Worthpoint, компания, вероятно, изготовила стеклянную посуду между 1870 и 1900 годами.

Внутри бутылки Мерфи также нашла визитную карточку известной филадельфийской инструментальной компании под названием WG&J Klemm, датируемой 1800-ми годами.

Новоиспеченная исследовательница захотела узнать, кто был капитаном "Нептуна". И ей удалось найти статью в Philadelphia Inquirer 1874 года, в которой упоминается капитан Сэмюэль Гейл из Атлантик-Сити, который "только построил замечательную яхту, которую он окрестил "Нептун" в честь этого города".

Согласно некрологу капитана, "Нептун" был популярным развлекательным круизным судном, которое имело немалый спрос среди туристов благодаря харизматической личности Гейла.

"Мы приближаемся к выяснению того, кто написал записку и выбросил бутылку в океан", – сказала Смит Мерфи в своем посту в TikTok.

Основываясь на своих исследованиях, Эми Смит считает, что "76" является посланием за 1876 год, что делает его старейшим артефактом такого рода. Поэтому американка связалась с Книгой рекордов Гиннеса, чтобы внести в ее реестр новую находку.

По данным организации, нынешний рекорд по старейшему сообщению в бутылке датируется 12 июня 1886 года. Его поставили немецкие капитаны на борту Barque Paula и обнаружили на острове Ведж, Австралия, в 2018 году.

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