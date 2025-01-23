Стало известно, что за таинственные шарики выбросило на пляжи Австралии: в них обнаружили фекальные бактерии

Странные и вонючие шарики выбросило на популярные пляжи в Австралии. Исследователи выяснили, что в этих таинственных сгустках есть фекальные бактерии.

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Подробное тестирование выявило, что прибившие к берегу белые и серые мячики содержат смесь вредных веществ, включая фекальные бактерии, жирные кислоты и кишечную палочку. Из-за этого девять пляжей в Сиднее были закрыты, пишет Newsweek.

"В дополнение к углеводородам, обнаруженным в предварительных результатах тестирования, последние результаты указывают на наличие насыщенных жирных кислот, а также фекальных колиформ и E-col", – говорится в заявлении Совета северных пляжей Сиднея.

Выброшенная на берег пули также были отправлены в Управление по охране окружающей среды Нового Южного Уэльса (EPA) для более подробного анализа того, что они содержат.

Интересно, что исследователи обнаружили в удивительных мячах, собранных на некоторых пляжах, еще и вулканическую пемзу.

Напомним, что в октябре 2024 года на побережье Австралии уже находили странные вонючие шары. Из-за своего черного цвета эти куски мусора, размером с мяч для гольфа, получили прозвище "смоляные шарики". Они продолжали появляться на побережье в этом же районе несколько месяцев.

Тогдашнее тестирование показало, что эти шарики вовсе не из дегтя, это была смесь человеческих фекалий, рекреационных наркотиков, человеческих волос, химикатов PFAS, дизельного горючего и кулинарного масла, напоминают специалисты.

В связи с недавней волной новых мячей, выглядящих по-другому, EPA выясняет, откуда они могли взяться.

Расследование инцидентов загрязнения из неизвестных источников является невероятно сложной задачей. Но мы будем работать с другими правительственными учреждениями, чтобы все выяснить", – заявил директор по операциям EPA Адам Гиллиган.

"Исследование включает возможные наземные причины, такие как канализационная система Sydney Water, ливневые системы, а также морские источники, такие как круизное судно или другие суда. Мы также рассматриваем потенциальный незаконный сброс торговых отходов в воду", – добавил Гиллиган.

Ранее OBOZ.UA писал, что химики выяснили, что за вонючие шарики выбросило на пляже в Австралии.

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