SpaceX успешно запустил две ракеты в космос после взрыва ускорителя Falcon 9

SpaceX возобновила запуск своих многократных ускорителей Falcon 9, несмотря на то, что продолжается расследование Федерального авиационного управления США (FAA) относительно недавнего взрыва ракеты во время посадки. Американская компания запустила два космических корабля один за другим в течение 65 минут и совершила их успешные посадки.

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Запуски Falcon 9 начались со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде и базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Ракеты-носители вывели на орбиту 42 интернет-спутника Starlink, пишет Space.com.

"Великолепная работа команды SpaceX", – написал генеральный директор компании Илон Маск после проведения двух успешных миссий.

Запуски ракет произошли через день после того, как SpaceX получила разрешение от Федерального авиационного управления на возобновление запусков Falcon 9. Несмотря на то, что FAA продолжает расследование катастрофического приземления ракеты-носителя 28 августа.

Напомним, что ракета под номером B1062 вывела на орбиту 21 спутник Starlink, однако на завершающем этапе своей миссии после приземления на беспилотный корабль "A Shortfall of Gravitas" в Атлантическом океане неожиданно вспыхнула и опрокинулась.

После крушения Федеральная администрация авиации США приостановила полеты ракеты Falcon 9. Однако когда SpaceX подала запрос на возвращение к полетам, на следующий же день FAA предоставило компании это разрешение.

"Ракета-носитель SpaceX Falcon 9 может вернуться к полетам, пока общее расследование аномалии во время миссии Starlink Group 8-6 остается открытым, при условии, что все остальные лицензионные требования будут выполнены", – заявили представители FAA.

SpaceX также готовится к запуску своего исторического первого приватного выхода в открытый космос. Этот рейс экипажа под названием Polaris Dawn был уже трижды отложен по техническим причинам и неблагоприятным погодным условиям. Однако финансирующий миссию предприниматель-миллиардер Джаред Айзекман заявил, что готов подождать подходящего момента для запуска ради безопасности.

Ранее OBOZ.UA писал, что у SpaceX произошла первая за три года авария: ускоритель Falcon 9 взорвался при посадке.

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