Солнце превратилось в огненное кольцо: как прошло солнечное затмение 2 октября. Фото и видео

2 октября произошло солнечное затмение, которое из-за кольцеобразного вида называют "Оком Саурона" или "огненным кольцом". Правда, увидеть это удивительное зрелище в полной красоте смогли только наблюдатели с острова Пасхи, Чили и Аргентины.

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Пройдя по Тихому океану, огненное кольцо докатилось до Атлантического океана, где исчезло из виду. Больше всего, на 84%, Солнце затемнилось у побережья Аргентины,пишет Space.com.

Кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна проходит перед Солнцем, и ее видимый размер на небе недостаточен, чтобы полностью закрыть диск раскаленной звезды. Однако для осмотра так даже интереснее, ведь перед глазами открывается настоящий огненный круг.

Правда, октябрьское затмение Солнца произошло преимущественно над океанами. Лишь 0,002% населения мира проживают в прибрежных местах, где можно было увидеть это атрономическое изумление.

Однако многие туристы умышленно ехали в те места, где можно было таки поймать "Глаз Саурона". Одним из самых популярных для осмотра затемнения был таинственный остров Пасхи, или Рапа-Нуи, как его называют окрестные жители. Сюда из разных уголков мира прибыли астролюбители, журналисты и фотографы. И все волновались не зря ли собрались посреди океана, ведь тучи то и дело закрывали небо.

"Это было невероятно. Напряжение! Облако покинуло солнце только за 10 секунд до появления затемнения, а другое появилось через минуту после окончания кольца. Нам очень повезло! Было невероятно действительно увидеть кольцо, зная, что у меня шансов не больше 50 на 50", – поделился переживаниями преследователь затемнений, британский научный журналист и редактор WhenIsTheNextEclipse.com Джейми Картер.

Журналист также признался, что за несколько минут до образования кольца стало очень холодно, ведь Луна перекрыла солнечные лучи, следующие к Земле.

А известный британский астрофотограф Джош Друри, тоже приехавший на остров Пасхи, берет с собой родных в такие путешествия. На этот раз с ним поехала мама, которая тоже – астролюбительница.

"Пожизненные амбиции почти завершены. Кольцеобразное солнечное затмение, тихоокеанское огненное кольцо здесь, в Рапа-Нуи. Я очень поражен почувствовать это затмение с Мартином Туки, нашим гидом и хранителем этого острова, и моей мамой", – сказал Друри.

А еще он добавил, что пройдет еще 312 лет, прежде чем на острове произойдет снова такое небесное событие. Фотограф заметил для себя выделивший два самых драматических момента в затемнении – это когда Луна превращает Солнце в кольцо и когда оно исчезает. И шесть минут между этими магическими процессами он назвал "волшебными".

По словам ученых, более 240 миллионов человек смогли увидеть по крайней мере часть солнца, закрытую темным диском луны. А те, кто не смог насладиться этим событием лично, могли насладиться затмением Солнца посредством прямой трансляции, предоставленной timeanddate.com.

По словам астрономов, следующее солнечное затмение произойдет 29 марта 2025 года и частичное охватит северо-западную Африку, часть Европы и север России. Позже в том же году еще одно частичное солнечное затмение можно будет увидеть 21 сентября из некоторых частей южной части Тихого океана, Новой Зеландии и Антарктиды.

Следующее огненное кольцо появится над Южной Аргентиной, Чили, Южной Африкой и Антарктидой 17 февраля 2026 года. А полное затмение Солнца придется подождать до 12 августа 2026 года, и его можно будет увидеть из Северной Америки, Западной Африки и Европы.

Ранее OBOZ.UA писал, что жители Земли увидят редкое солнечное затмение в виде огненного кольца.

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