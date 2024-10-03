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Солнце превратилось в огненное кольцо: как прошло солнечное затмение 2 октября. Фото и видео

Инна Василюк
Наука Обоз
4 минуты
60
Солнце превратилось в огненное кольцо: как прошло солнечное затмение 2 октября. Фото и видео

2 октября произошло солнечное затмение, которое из-за кольцеобразного вида называют "Оком Саурона" или "огненным кольцом". Правда, увидеть это удивительное зрелище в полной красоте смогли только наблюдатели с острова Пасхи, Чили и Аргентины.

Видео дня

Пройдя по Тихому океану, огненное кольцо докатилось до Атлантического океана, где исчезло из виду. Больше всего, на 84%, Солнце затемнилось у побережья Аргентины,пишет Space.com.

Солнце превратилось в огненное кольцо: как прошло солнечное затмение 2 октября. Фото и видео

Кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна проходит перед Солнцем, и ее видимый размер на небе недостаточен, чтобы полностью закрыть диск раскаленной звезды. Однако для осмотра так даже интереснее, ведь перед глазами открывается настоящий огненный круг.

Солнце превратилось в огненное кольцо: как прошло солнечное затмение 2 октября. Фото и видео

Правда, октябрьское затмение Солнца произошло преимущественно над океанами. Лишь 0,002% населения мира проживают в прибрежных местах, где можно было увидеть это атрономическое изумление.

Однако многие туристы умышленно ехали в те места, где можно было таки поймать "Глаз Саурона". Одним из самых популярных для осмотра затемнения был таинственный остров Пасхи, или Рапа-Нуи, как его называют окрестные жители. Сюда из разных уголков мира прибыли астролюбители, журналисты и фотографы. И все волновались не зря ли собрались посреди океана, ведь тучи то и дело закрывали небо.

Солнце превратилось в огненное кольцо: как прошло солнечное затмение 2 октября. Фото и видео

"Это было невероятно. Напряжение! Облако покинуло солнце только за 10 секунд до появления затемнения, а другое появилось через минуту после окончания кольца. Нам очень повезло! Было невероятно действительно увидеть кольцо, зная, что у меня шансов не больше 50 на 50", – поделился переживаниями преследователь затемнений, британский научный журналист и редактор WhenIsTheNextEclipse.com Джейми Картер.

Журналист также признался, что за несколько минут до образования кольца стало очень холодно, ведь Луна перекрыла солнечные лучи, следующие к Земле.

Солнце превратилось в огненное кольцо: как прошло солнечное затмение 2 октября. Фото и видео

А известный британский астрофотограф Джош Друри, тоже приехавший на остров Пасхи, берет с собой родных в такие путешествия. На этот раз с ним поехала мама, которая тоже – астролюбительница.

"Пожизненные амбиции почти завершены. Кольцеобразное солнечное затмение, тихоокеанское огненное кольцо здесь, в Рапа-Нуи. Я очень поражен почувствовать это затмение с Мартином Туки, нашим гидом и хранителем этого острова, и моей мамой", – сказал Друри.

Солнце превратилось в огненное кольцо: как прошло солнечное затмение 2 октября. Фото и видео

А еще он добавил, что пройдет еще 312 лет, прежде чем на острове произойдет снова такое небесное событие. Фотограф заметил для себя выделивший два самых драматических момента в затемнении – это когда Луна превращает Солнце в кольцо и когда оно исчезает. И шесть минут между этими магическими процессами он назвал "волшебными".

Солнце превратилось в огненное кольцо: как прошло солнечное затмение 2 октября. Фото и видео

По словам ученых, более 240 миллионов человек смогли увидеть по крайней мере часть солнца, закрытую темным диском луны. А те, кто не смог насладиться этим событием лично, могли насладиться затмением Солнца посредством прямой трансляции, предоставленной timeanddate.com.

По словам астрономов, следующее солнечное затмение произойдет 29 марта 2025 года и частичное охватит северо-западную Африку, часть Европы и север России. Позже в том же году еще одно частичное солнечное затмение можно будет увидеть 21 сентября из некоторых частей южной части Тихого океана, Новой Зеландии и Антарктиды.

Следующее огненное кольцо появится над Южной Аргентиной, Чили, Южной Африкой и Антарктидой 17 февраля 2026 года. А полное затмение Солнца придется подождать до 12 августа 2026 года, и его можно будет увидеть из Северной Америки, Западной Африки и Европы.

Ранее OBOZ.UA писал, что жители Земли увидят редкое солнечное затмение в виде огненного кольца.

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