Жители Земли увидят редкое солнечное затмение в виде огненного кольца: где будет виден 'Глаз Саурона'

В среду, 2 октября, жители Земли смогут наблюдать солнечное затмение, которое по кольцеобразному виду называют "Оком Саурона". Это удивительное явление в полной красоте смогут наблюдать жители острова Пасхи, Чили и Аргентины.

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Как сообщает BBC Sky at night magazine, в Южной Америке и на большей части Антарктиды затемнение будет частичным. Однако в Европе и, в частности, в Украине этого фантастического астрономического явления, к сожалению, не будет видно.

По информации ученых, кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна проходит перед Солнцем, и ее видимый размер на небе недостаточен для того, чтобы полностью закрыть диск раскаленной звезды.

2 октября Луна закроет примерно 93% диска Солнца, образуя знаменитый "Глаз Саурона", пишет TheSun.

"Огненное кольцо" будет видно в течение семи минут 25 секунд, говорят эксперты. И наблюдать за таким затемнением можно только в специальных очках или через специальные телескопы.

Если вы не из Чили или Аргентины, но очень хотите увидеть "Глаз Саурона", то его можно будет наблюдать онлайн из любой точки мира. В частности, Timeanddate.com проводит прямую трансляцию затемнения Солнца на YouTube.

По информации ученых, кольцеобразное солнечное затмение обычно происходит каждые один-два года.

Следующее кольцеобразное солнечное затмение можно будет наблюдать 17 февраля 2026 года в Антарктиде. Полное солнечное затмение произойдет 12 августа 2026 года в Гренландии, Исландии и на севере Испании.

OBOZ.UA ранее предлагал больше узнать о солнечных затмениях на Земле. А также рассказывал, как выглядит затемнение Солнца на других планетах нашей Солнечной системы.

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